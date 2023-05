Konvoj svobody v Pzlni viděly desetitisíce lidí

Plzeň - Lidé s českými, americkými i belgickými vlaječkami dnes v Plzni lemovali Klatovskou třídu, po které projel Konvoj svobody - přehlídka více než 280 kusů historické vojenské techniky. Podle Hany Josefové z magistrátu si podívanou nenechaly ujít desetitisíce diváků. Nedělní konvoj je každoročně jedním z vrcholů plzeňských Slavností svobody, největších oslav konce druhé světové války v Česku a podle členů klubů vojenské historie i jedněch z největších oslav svého druhu v Evropě.

Čestné místo na vozech Jeep měli do loňska v konvoji američtí a belgičtí veteráni, kteří město v květnu 1945 osvobozovali. Letos poprvé nepřijeli, na džípech jeli místo nich jejich rodinní příslušníci s kyticemi šeříků a fotografiemi veteránů v rukou. Stejně jako v minulých letech přímé účastníky bojů i jejich potomky dnes diváci konvoje vítali potleskem.

Bojové čelo přehlídky tvořila těžká technika 16. obrněné divize, která jako první ráno 6. května 1945 do Plzně vjela. První místo zaujal v koloně legendární americký střední tank M4 Sherman. Tank koupil Pavel Rogl z klubu vojenské historie 16. obrněné divize v Argentině, do Čech ho přivezl v roce 2018 a postupně ho renovuje do autentické podoby. Tank dostal jméno po veteránovi Georgi Thompsonovi z 16. obrněné divize, který se podílel na osvobození Plzně a jihozápadních Čech a který až do loňska na slavnosti jezdil. Loni osmadevadesátiletý Thompson konvoj absolvoval právě ve věži shermanu. "My ten tank renovujeme už tři roky a vždycky se nám podaří přes zimu udělat nějakou část. Teď se povedlo, že jsme dokončili tu renovaci. Přes zimu jsme udělali vnitřek věže, takže ten tank je historicky absolutně věrný tak, jak byl tenkrát vyrobený. Veškeré vnitřní vybavení je tak, jak bylo, je to úplně správně zrekonstruované," řekl Rogl ČTK.

Za tankem jela v konvoji například obrněná vozidla M8 Greyhound, která 6. května 1945 jako první vstoupila do Plzně, dále polopásové half-tracky, kolový lehký průzkumný transportér Scout Car, těžký tahač Diamond, několik verzí nákladních vozidel GMC, těžké nákladní vozidlo Ward LaFrance, šestikolové a čtyřkolové vozy značky Dodge, motocykly Harley Davidson a desítky jeepů - ikon druhé světové války. Další část konvoje patřila ukázce techniky a výstroje Československé samostatné obrněné armády československého zahraničního odboje ve Velké Británii. Následovaly americké vojenské historické vozy dalších klubů vojenské historie. Část historické vojenské techniky přejela na centrální náměstí. Přehlídku uzavřela ukázka současné americké a české armádní techniky i vozy integrovaného záchranného systému.

Konvoj byl letos o několik desítek vozů bohatší než v minulých letech, nebývalou podívanou ale nabídl i ve vzduchu při přeletech nejmodernějších i válečných letounů. Armáda ČR vyslala transportní letoun CASA, dvě stíhačky JAS-39 Gripen a dva bitevníky L-159 Alca. Vzdušné síly armády USA poslaly na nebe nad Plzní ze základny v Německu tankovací letoun Stratotanker, po jehož bocích letěly i jedny z nejmodernějších stíhaček světa F-22 Raptor. Z historických letounů poprvé nad Plzní létala ikonická americká stíhačka z druhé světové války Mustang a dále letoun Stinson, cvičný americký dvouplošník Stearman a britský cvičný dvouplošník Tiger Month.

"Moc na mě zapůsobilo, jak se k nám Češi chovali, jak byli přátelští. Už tehdy jsem si říkal, že pokud se někdy vrátím do Evropy, chtěl bych znovu navštívit tuto zemi. V posledních letech mně v tom zabránil covid, pak válka na Ukrajině. Cestu jsem musel odložit, ale stále doufám, že se do Plzně vrátím. Je pro mě ctí být na Slavnosti svobody pozván. Přátelé, občané České republiky, moc vám všem děkuji a vážím si vašeho přátelství," vzkázal z Ameriky ve videopozdravu jeden z veteránů Lincoln Harner.

Slavnosti pokračují do pondělí. Nabízejí vojenské historické kempy, kulturní i charitativní pořady.

lap kš mha