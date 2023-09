Konvoj s provizorním mostem pro Slovinsko vyjel odpoledne z Jihlavy

Jihlava - Z jihlavského pracoviště Záchranného útvaru HZS ČR dnes odpoledne vyjel konvoj s provizorním mostem do záplavami postiženého Slovinska. Hasiči, kteří přepravu zajišťují, by se měli do České republiky vrátit v pondělí. Záchranný útvar bude zajišťovat i přepravu dalších mostů, které Česko Slovinsku poskytne, řekla mluvčí Záchranného útvaru HZS ČR Jana Urbancová. O stavbu mostů se postará česká armáda.

Most ze skladu Státní správy hmotných rezerv (SSHR) v Poleradech u Prahy vyzvedli hasiči v pátek. "Požadavek na jejich doručení do Slovinska byl ale v pondělí ráno, tak se přesunuli do areálu Záchranné roty Jihlava," řekla Urbancová.

K přepravě jsou nutné čtyři tahače s návěsy a jeden nákladní automobil. Společně s nimi vyjely i dva osobní vozy. Čeká je asi osm hodin cesty. "Přesné použití je specifikováno do míst, kde probíhala rekognoskace. Týká se to obcí Črna na Koroškem, Mežica a Žalec, kde bude potom mosty přímo po složení stavět Armáda ČR," řekla Urbancová.

Do Slovinska se dnes vydali vojáci z 15. ženijního pluku v Bechyni na Táborsku. "Přes 30 ženistů z Bechyně bude příští dva měsíce stavět provizorní mosty v záplavami poničeném Slovinsku. Hned zítra (v pondělí) začnou se stavbou na řece Meža," uvedla Armáda ČR na sociální síti X, dříve twitteru.

Přepravu mostu zajišťuje 14 hasičů z pracovišť záchranného útvaru v Jihlavě, Hlučíně a Zbirohu. Podle velitele skupiny René Skácela bylo nutné před přesunem mostu průjezd celé trasy ověřit. Problémy při přesunu neočekává, s výjimkou hustého provozu na dálnici D1 u Brna. Kolona bude směřovat na Mikulov. Po přejezdu Rakouskem na ni bude na slovinské straně čekat doprovod vojenské policie. Nocovat budou hasiči na vojenské základně.

Druhý most budou hasiči do Slovinska převážet přibližně za týden. "Počet (příslušníků) by se měl změnit, přeprava by neměla již být tak velká, tak objemná. To znamená, že předpokládáme menší počet aut," řekla Urbancová.

Mostní provizoria získá Slovinsko darem. Podle dřívějšího vyjádření předsedy SSHR Pavla Švagra bylo v zemi zničeno asi 70 mostů.

Rozsáhlé záplavy Slovinsko postihly na začátku srpna. Vyžádaly si několik lidských životů, zasáhly dvě třetiny území státu, poničily infrastrukturu i domy a způsobily škody odhadované na půl miliardy eur. Ještě letos dostane Slovinsko z unijního fondu solidarity na nápravu škod čtvrtinu z přislíbených 400 milionů eur (9,7 miliardy Kč).

vkr dr