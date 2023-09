Kontroverzní plzeňská socha králíka požírajícího člověka dostává nový nátěr

Plzeň - Obří, téměř pětimetrová betonová socha růžového králíka požírajícího bledé lidské bezhlavé tělo umístěná na plzeňském sídlišti Lochotín prochází opravou. Třítunová skulptura nazvaná Panoptikum od bývalého studenta Západočeské univerzity (ZČU) v Plzni Adama Trbuška budí už od roku 2015, kdy byla na sídlišti instalována, silné emoce. Nyní ale byla na několika místech popraskaná, měla rozbité oči a růžová barva byla značně vybledlá. Univerzita, která je majitelem díla, nechává králíka na žádost prvního plzeňského obvodu opravit, řekla ČTK mluvčí obvodu Miroslava Vejvodová.

Obvod s univerzitou jedná o převodu vlastnictví sochy. "Už o tom jednáme delší dobu. Králík se během uplynulých let stal symbolem Lochotína, a my chceme, aby tady zůstal. I proto bude nejlepší, když bude v našem majetku, a o sochu se posléze budeme starat sami. S univerzitou jsme se domluvili, že před samotným převodem nechá králíka opravit," uvedl místostarosta obvodu Jiří Rezek (Piráti), který s nápadem přišel. Bezplatný převod by pak musela ještě schválit rada obvodu.

Socha už jednou opravou prošla. Nyní ji kromě opravy poškozených částí, odmaštění, umytí a nového dvouvrstvého růžového nátěru čeká nástřik speciální nanotechnologií, která zakonzervuje povrch a zabrání vnějším vlivům, jako je UV záření, kyselé deště, mráz a podobně. Socha také bude ošetřena proti tvorbě mechů, sinic, řas a plísní.

"Osobně jsem moc rád, že králík najde své trvalé místo ve veřejném prostoru, protože do něj patří. Od chvíle, kdy byla socha instalována, nenechává nikoho lhostejným. Lidé na ni reagují, nutí je přemýšlet a zajímat se o sdělení, které nese," řekl proděkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU Josef Mištera.

Socha na křižovatce širokých ulic Karlovarská a Studentská poblíž tramvajové zastávky, budí trvale silné emoce, negativní i pozitivní. Část lidí králíka rezolutně odmítá, části se líbí. Některé matky si zejména na sociálních sítích stěžovaly, že králík děsí děti, jiné naopak tvrdily, že si ho děti oblíbily. Socha vznikla jako bakalářská práce jako autorova reakce na současnou společnost a konzumní způsob života. Satirické dílo, znázornění člověka uvězněného v systémovém mechanismu. Naprosto bezmocný, nemocný a oddaný. Díky růžovému nátěru vynikají králíkovy bílé zuby, oči a ocásek i bledá lidská figura s bezmocně svěšenými končetinami. Autor se inspiroval obrazem Saturn požírající jedno ze svých dětí, který v roce 1823 vytvořil španělský malíř a rytec Francisco Goya.

O osudu sochy už se v obvodu dvakrát hlasovalo, vždy zvítězilo její zachování na místě. Naposledy v roce 2020 v internetovém hlasování bylo pro její zachování z 15.800 hlasů 58 procent.