Kontaveitovou dělí jedna výhra od Turnaje mistryň, Čilič je ve finále

Chorvatský tenista Marin Čilič si druhý týden po sobě zahraje o titul na ruské půdě. Týden poté, co neúspěšně bojoval o vítězství na moskevském Kremlin Cupu, postoupil bývalý šampion US Open do finále halového turnaje v Petrohradu.

Třiatřicetiletý Čilič v semifinálovém souboji mezi nenasazenými hráči porazil 6:3, 6:3 Nizozemce Botice van de Zandschulpa. Jeho soupeřem v neděli bude Američan Taylor Fritz, jenž postoupil do šestého finále kariéry po výhře 5:7, 6:1, 6:3 nad Janem-Lennardem Struffem.

Bývalý třetí tenista světového žebříčku Čilič bude usilovat o jubilejní 20. titul kariéry a druhý letošní po červnovém triumfu na trávě ve Stuttgartu.