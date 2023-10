Konsolidační tempo je dostatečné a sociálně únosné, řekl koordinátor NERV

Praha - Tempo konsolidace veřejných financí je dostatečné a sociálně únosné. Po jednání Národní ekonomické rady vlády (NERV) to řekl novinářům její koordinátor David Havlíček. Vláda podle něj zhruba ze 70 až 80 procent promítla návrhy rady týkající se daní do svého ozdravného balíčku. Ten vnímá rada pozitivně, uvedl. Podle dřívějšího vyjádření vlády by balíček měl v příštím roce zlepšit saldo veřejných financí o 97,7 miliardy korun. Rozpočet na příští rok počítá se schodkem 252 miliard korun, pro letošní rok je plánováno 295 miliard korun.

"V roce 2020 jsme měli deficit 5,7 procenta HDP, příští rok to bude pouze 2,2 procenta," řekl Havlíček. Vláda podle něj jde ve snižování schodku rychlejším tempem, než si vytyčila v programovém prohlášení. Poznamenal, že se dříve očekával dluh pod třemi procenty HDP. Kabinet Petra Fialy (ODS) čelil krizovým situacím, jako byly dozvuky pandemie koronaviru nebo vysoká inflace.

Návrh rozpočtu pro příští rok už zahrnuje opatření z konsolidačního balíčku, který je ve Sněmovně před konečným schvalováním. Podle dřívějšího vyjádření vlády by balíček měl v příštím roce zlepšit saldo veřejných financí o 97,7 miliardy korun. V opačném směru ale působí některé nové povinné výdaje, zejména zavedení minimálních nákladů na obranu ve výši dvou procent hrubého domácího produktu (HDP). Balíček čelí kritice opozičních poslanců, jejich úpravy směřují například k zachování nynější výše některých daní místo jejich navrhovaného růstu. Závěrečná sněmovní debata k balíčku má pokračovat ve středu 11. října.

Po jednání ekonomické rady vystoupil také ministr dopravy Martin Kupka (ODS). S členy NERV podle něj diskutoval o financování klíčových staveb. Cílem vlády je nalézt prostředky, aby se rozjely stavby dálnic nebo železničních koridorů, uvedl s tím, že představil mix finančních nástrojů, které bude muset ČR využívat. "Začínáme pracovat na novém nástroji pod Národní rozvojovou bankou, který by umožnil spojit národní peníze, prostředky EU a soukromý kapitál a využít je k tomu, aby klíčové dopravní stavby mohly vyrůst," řekl. Podotkl, že NERV dlouhodobě podporuje takzvané PPP projekty, tedy zapojení soukromého kapitálu do staveb infrastruktury.

Vláda podle Kupky nechystá další nové konsolidační balíčky. "Konsolidaci bylo nezbytné udělat, ale zároveň hledíme na to, aby ČR mohla investovat," dodal.

Národní ekonomická rada vlády je odborným poradním orgánem kabinetu. Její členové především z řad ekonomů mají navrhovat parametry reforem klíčových veřejných systémů, které mají vliv na veřejné finance a jejich transparentnost.