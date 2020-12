Konrád: Možná znervózněli, že jsme drželi dlouho bezgólový stav

Třinec - Zatímco v předchozím utkání v Mladé Boleslavi byl střídán po čtyřech inkasovaných gólech, dnes měl olomoucký brankář Branislav Konrád lví podíl na první porážce třineckých hokejistů v základní hrací době v této extraligové sezoně. Proti lídrovi tabulky si slovenský gólman připsal 34 zákroků a vychytal první čisté konto v ročníku.

"Těší nás to. Jsme spokojení, že se nám podařilo tady vyhrát. Dlouho jsme drželi bezgólový stav, možná z toho byli nervózní, nejsou na tohle zvyklí. Možná to byla naše výhoda," řekl Konrád novinářům po utkání, které rozhodl v 51. minutě Jan Knotek. "Důležité také bylo, že jsme ubránili jejich přesilovky. Těch bylo hodně," dodal. Hanáci neinkasovali v žádném z deseti oslabení, včetně 65 sekund dlouhé hry tří proti pěti.

Třinec dal v této sezoně nejvíce branek, v průměru čtyři na zápas. Má i nejúdernější přesilové hry v extralize, ale na olomouckou obranu nevyzrál a až ve 21. utkání sezony nebodoval.

Konrád chytal po deseti dnech, ve svém posledním startu byl v Mladé Boleslavi střídán ve 24. minutě. "První třetinu jsem se do toho trochu dostával, ale ve druhé jsem se už cítil výborně. Ve třetí jsme byli hodně v oslabení a hrálo se v naší třetině, což gólmanovi vyhovuje, protože je v zápřahu. Měl jsem i kus štěstí, ale to přeje připraveným. Jsem rád, že stálo na naší straně," prohlásil.

Ve Werk aréně se mu dobře chytá. "Někdy to bývá, že jsou haly, kde se cítíte lépe. V Třinci se mi chytá celkem fajn, jde na vás hodně střel, domácí se tlačí dopředu, to gólmanovi vyhovuje, když je v permanenci. Hřiště je tu menší, toho času není tolik a dnes jsme výborně bránili. I když se k nám dostali, tak byli pod tlakem a ztížili jsme jim, aby něco vymysleli a lépe zakončili. To je pro gólmana vždy výborné," řekl Konrád.