König je po operaci zlomené klíční kosti, v superbikovém MS chce pokračovat

Praha - Motocyklový jezdec Oliver König si minulý týden při tréninku v Mostě zlomil klíční kost a musel na operaci. Jediný český účastník mistrovství světa superbiků ale počítá s tím, že bude v šampionátu pokračovat. Nejbližší závody ho čekají v polovině července, kdy se na okruhu Donington Park uskuteční pátý díl seriálu.

"Doktor mi dal do těla nejtužší možné šrouby, prý mi do nich mohou mlátit baseballovou pálkou a nic se mi nestane. Za čtrnáct dní chci být na motorce," uvedl König v tiskové zprávě. Rameno mu zpevnilo šest titanových šroubů.

Dvacetiletý motocyklista se zranil v závěru dvoudenního testování na severu Čech, když dostal takzvaného "highsidera". "Byla to moje chyba a vyletěl jsem před motorku přímo na břicho. Stroj na mě pak ještě spadl. Ihned jsem vyskočil, proklepal si hlavu a rekapituloval, co se vlastně stalo," řekl König, který brzy poznal, že má zlomenou klíční kost.

Pražský rodák, který letos absolvuje v superbikovém MS premiérovou kompletní sezonu, tak musel na operaci. "V týdnu jsem už byl na kontrole a doktor byl překvapený, jak zlomenina a sešití vypadá. V pátek mi vyndají stehy a měl bych začít s rehabilitací. Ta bude probíhat s mým fyzioterapeutem Karlem Holánem. Bude potřeba rameno rozhýbat a posilnit," uvedl König. "Moc mě to mrzí, protože mě čekaly tři dny testů v Mostě a měl jsem další plány," doplnil jezdec z týmu Orelac Racing.

Königovým maximem v letošní sezoně je 17. místo ze sprintu na okruhu Estoril a stále čeká na premiérový bodový zisk v MS. Věří, že v polovině července bude připraven v šampionátu pokračovat. Inspirací mu je Španěl Jorge Lorenzo, který si v tréninku v roce 2013 zlomil klíční kost a v neděli po operaci skončil v závodě MotoGP na pátém místě.

"On to dokázal za 48 hodin, já mám na to několik týdnů. Video, jak to udělal, sleduji snad každý večer," uvedl. Rychle se chce vrátit i proto, že dva týdny po Velké Británii MS pokračuje v Mostě. "Nedokážu si představit, že bych tam chyběl. Tyhle okruhy mám nejvíce rád a chci tam ukázat další zlepšení. A věřím, že když to zvládnu, obrovsky mě to psychicky posílí," dodal König.