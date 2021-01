Kongres potvrdil Bidenovo vítězství, Trump avizoval předání moci

Washington - Americký Kongres dnes potvrdil výsledek podzimních prezidentských voleb a učinil tak poslední formální krok před inaugurací Joea Bidena jako nového prezidenta USA. Po středečních nepokojích na půdě washingtonského Kapitolu a odmítnutí republikánských námitek oznámil dokončení certifikačního procesu viceprezident Mike Pence, informuje agentura Reuters.

Končící americký prezident Donald Trump ohlásil, že 20. ledna dojde ke "spořádanému" předání moci nové hlavě státu Joeu Bidenovi. Trumpovo prohlášení přišlo poté, co Kongres definitivně potvrdil výsledky podzimních prezidentských voleb. Odcházející šéf Bílého domu opět neuznal porážku, nicméně poprvé jasně uvedl, že se jeho úřadování chýlí ke konci.

"Přestože naprosto nesouhlasím s výsledkem voleb... 20. ledna dojde ke spořádanému přechodu," píše se v krátkém vyjádření zveřejněném na twitteru Trumpovým mluvčím. "Jakkoli to představuje konec nelepšího prvního funkčního období v prezidentské historii, je to pouze začátek našeho boje za to učinit Ameriku znovu skvělou!" dodává prezident.

Biden při prosincovém hlasování volitelů získal v souladu s výsledky lidového hlasování 306 hlasů, zatímco republikánský prezident Donald Trump 232. Snahy republikánů o změnu tohoto výsledku ztroskotaly a Biden se úřadu v Bílém domě ujme po složení přísahy 20. ledna.

Po chaosu, evakuaci zákonodárců a následných hlasováních o dvou stížnostech se nad ránem washingtonského času zdály být pokusy o zablokování "certifikace" vítězství Joea Bidena definitivně u konce. "Hlasováním v brzkých ranních hodinách Kongres v zásadě ukončil snahu republikánů zvrátit volby," napsal list The New York Times. Krátce nato Biden překročil hranici 270 potvrzených volitelských hlasů, což umožnilo, aby byl oficiálně vyhlášen novým prezidentem.

Námitku ohledně Arizony Senát odmítl poměrem 93 hlasů ku šesti. Část republikánských senátorů, kteří plánovali stížnost podpořit, změnila názor poté, co Kapitol obsadili Trumpovi příznivci, píše AP. Ve druhé komoře námitku na arizonský výsledek odmítlo 303 členů, pro jich bylo 121.

Jasnou většinou odmítl Senát po rychlém projednání i stížnost na výsledek v Pensylvánii, kterou podpořilo sedm republikánských členů Kongresu. Jejich stranický kolega Mike Lee se proti iniciativě naopak jasně vymezil, když svůj záporný hlas oznámil slovy "ani omylem", napsal list The New York Times.

Lídr republikánské většiny v Senátu Mitch McConnell následně prohlásil, že již nečeká projednávání žádné další námitky proti započítání volitelských hlasů. Sněmovna poté pensylvánskou stížnost rovněž odmítla, byť ji podpořila většina republikánských kongresmanů, načež byla obnovena společná schůze Kongresu.

Společným zasedáním dvou komor končí zákonem daný proces formalizace výsledku voleb, které vyhrál kandidát Demokratické strany Biden poměrem 306 volitelských hlasů ku 232. Republikáni ve středu odpoledne hned zkraje jednání podle očekávání napadli výsledek z Arizony a obě komory pak začaly o bodu samostatně debatovat. Rozpravy ale přerušil vpád Trumpových stoupenců, které předtím prezident v projevu vyzval, aby se vydali k budově Kongresu.

Stížnosti republikánských zákonodárců na výsledky voleb vycházely z nepodložených tvrzení o manipulaci s výsledky a neměly žádnou šanci na úspěch. Pro odmítnutí volitelských hlasů z daného státu by musely námitku podpořit obě komory Kongresu, což bylo vzhledem k demokratické většině ve sněmovně vyloučené.

Někteří republikánští poslanci před propuknutím nepokojů naznačili, že hodlají podobné stížnosti jako v případě Arizony a Pensylvánie vznést i u několika dalších států. Několik z nich však ve světle násilí na půdě Kongresu změnilo názor, včetně senátorky Kelly Loefflerové, která v úterý v Georgii neobhájila svůj mandát ve volebním souboji s kandidátem demokratů.

"To, co se v těchto komorách stalo, je neomluvitelné," uvedla Loefflerová, která chystala námitku na výsledek prezidentských voleb ve svém domovském státě Georgia. Stížnosti nepřednesou ani senátoři za Montanu a Indianu.

"Snažili se narušit naši demokracii. Nepodařilo se jim to," uvedl na začátek obnoveného setkání a před hlasováním o Arizoně šéf senátní většiny McConnell. "Neúspěšná vzpoura" podle něj jen vyjasnila úkol Kongresu. "Potvrdíme vítěze loňských prezidentských voleb," oznámil. Lídr demokratických senátorů Chuck Schumer následně nazval Trumpa demagogem a ty, kteří pronikli do Kapitolu, "domácími teroristy".

Poté, co demonstranti vnikli na půdu Kongresu, policie použila uvnitř budovy slzný plyn, demonstranti přesto pronikli do jednacích sálů obou komor a jeden z nich byl vyfotografován v kanceláři předsedkyně sněmovny Nancy Pelosiové. Zazněla i střelba, několik osob bylo zraněno, čtyři lidé zemřeli a policie přes 50 osob zadržela.