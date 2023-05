Konflikt mezi Ruskem a NATO nelze vyloučit, zopakoval Řehka

Bratislava - Konflikt mezi Ruskem a Severoatlantickou aliancí nelze do budoucna vyloučit, řekl dnes v diskusním panelu na mezinárodní bezpečnostní konferenci Globsec náčelník generálního štábu české armády Karel Řehka. Nemyslí si ale, že konflikt někdo plánuje. O možném střetu Ruska a NATO hovořil Řehka už v pondělí; premiér Petr Fiala pak v reakci uvedl, že České republice konflikt bezprostředně nehrozí, ale armáda se musí připravovat na všechny varianty.

"Začínáme si připouštět, že Rusko je přímá hrozba pro nás. Nedá se vyloučit v budoucnu konflikt mezi Ruskem a Severoatlantickou aliancí. Nemyslím si, že to někdo chce, nemyslím si, že to někdo plánuje, ani Rusové. Rusko svým chováním a jednáním je spíše na trajektorii konfliktu s námi," uvedl Řehka. Dodal, že Rusko je čím dál více nepřátelské a méně předvídatelné.

Podle generála připuštění si možnosti války v Evropě znamená dopady na armádu i společnost. "Je potřeba udělat všechno pro to, abychom tomu (konfliktu) zabránili. Zabráníme tomu tak, že budeme připraveni, odhodlaní," uvedl Řehka.

Řekl také, že na možný konflikt je třeba se připravovat dlouhodobě. "Musíme se chystat na vážnou krizi, pokud se jí chceme vyhnout. Na to se musíme chystat dlouhodobě, to nefunguje pět, deset let. Musíme zabezpečit, aby lidé reálně vnímali situaci, vnímali hrozby," uvedl náčelník generálního štábu během diskuse se svým slovenským kolegou Danielem Zmekem.

Také Zmeko hovořil o riziku konfliktu s Ruskem. Za největší hrozbu označil nechtěnou válku, na což je podle něj třeba se připravit.

Válka na Ukrajině podle Řehky ukazuje, že je třeba si vážit přínosů členství Česka v NATO. "To je to, že jsme součástí silné aliance, nejen vojenské, ale i politické. Takové bláboly, co jsme slyšeli a co vyhovuje ruským narativům, jak bychom měli být neutrální a most mezi Východem a Západem, to je blouznění z horečky. Neutralita nefunguje tak, že řeknete, že jsme neutrální. Neutralita funguje tak, že se ostatní shodnou, že budete neutrální; to se u nás nestane," řekl náčelník generálního štábu. Dodal, že bez členství v alianci by bylo třeba vynakládat na obranu ještě více peněz.

"Vstup do NATO nám dal obrovskou míru bezpečí. Vykládalo se, že válka v Evropě nehrozí. Byly výmluvy, aby se nemuselo investovat do obrany. Reálně se nepojmenovávaly hrozby," řekl Řehka. Podle něj je ale potřeba, aby si dostatečně velká část společnosti uvědomovala hrozby a vyžadovala od politiků řešení.