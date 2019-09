Konečný: Zájem o veterány je v Česku na vzestupu

Praha - Zájem o automobilové veterány a s nimi spojená činnost je v současnosti v tuzemsku na vzestupu. Zlatá doba automobilismu byla mezi válkami, kdy Československo patřilo mezi špičky v motorismu. V rozhovoru s ČTK to řekl výkonný ředitel Autoklubu ČR Pavel Konečný. Autoklub pomáhá s organizací závodu historických vozidel Zbraslav-Jíloviště, jehož se dnes účastní přes 200 posádek, včetně jedné z USA.

"Veteranismus a zájmová činnost je podle mě teď na vzestupu. Tradiční značky Praga, Jawa, Čezeta, Aero, máme na co být pyšní. Je krásné si to připomínat," řekl Konečný. V meziválečné době bylo Československo podle něj mezi špičkou v oboru. Autoklub republiky Československé nejvíce spolupracoval s britským, i proto, že se v republice tehdy jezdilo vlevo. "Propůjčovali si know-how, spolupracovali i co se týče bezpečnosti na silnicích nebo náhradních dílů," poznamenal.

I v současnosti se Autoklub ČR snaží spolupracovat se zahraničím, mimo jiné je členem mezinárodních organizací FIM a FIA. Organizace má i člena v předsednictvu FIM, kterým je prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček.

Letošní 52. ročník závodu Zbraslav-Jíloviště, jehož tradice sahá až do roku 1908 a který v roce 1968 obnovil Veteran Car Club Praha, je poprvé součástí nového šampionátu Grand Prix historických vozidel, jehož je Autoklub ČR promotérem a který čítá čtyři podniky. Dále do Grand Prix patří dálkový závod 1000 mil československých (Praha-Bratislava-Piešťany a zpět), Brno Revival - festival rychlosti mezi pavilony a Grand Prix Bugatti.

"Hlavně se snažíme pomoci, aby se takové akce konaly. Děkuji pořadateli, že do toho vkládá tolik úsilí a nemalé finanční prostředky. Dnešek je ukázkou, že se to daří, protože je tu mnoho diváků, přestože počasí moc nepřeje," ocenil Konečný, podle něhož je úlohou Autoklubu ČR propůjčit provozní materiál nebo například zajistit časomíru.

Kromě nové Grand Prix historických vozidel má pod sebou Autoklub ČR například pohár asociace historických automobilů, který čítá sedm podniků. Konají se také srazy, burzy či vyjížďky po kraji, takzvané automobilové orientační soutěže.

Na dotaz, jaké vozidlo z těch, které se účastní letošního závodu, je pro Konečného nejcennější, odpověděl, že jeho srdeční záležitostí jsou vozy značky Bugatti. "Asi bych volil Bugatti T37. To je pro mě top exponát, přestože jiní by měli jiný názor, pro mě je to srdeční záležitost," uvedl s tím, že s vozem závodila i Češka Eliška Junková. "Vozidlo přitom nemá posilovač řízení, pneumatiky jsou úzké, brzdy na lankách...," popsal Konečný technickou specifikaci automobilu.