Konečný výsledek mutace omikron bude u ženy z Liberce známý v pondělí

Liberec - Definitivní výsledek koronavirové varianty omikron, který měl být znám dnes, Krajská nemocnice Liberec oznámí v pondělí. ČTK to dnes večer řekl její mluvčí Václav Řičář. Šlo by o první potvrzený výskyt této varianty v ČR. Mutaci u pacientky na základě sekvenční analýzy liberecká nemocnice v sobotu potvrdila na 90 procent. Mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová v sobotu uvedla, že vzorek, který sekvenovala liberecká laboratoř už Národní referenční laboratoř nemusí znovu sekvenovat.

Variantu omikron, kterou Světová zdravotnická organizace (WHO) kvůli potenciálně vyšší nakažlivosti zařadila mezi znepokojivé typy koronaviru, poprvé zaznamenali 9. listopadu v Jihoafrické republice. Její výskyt byl potvrzen vedle afrických zemí také v Hongkongu, Velké Británii nebo Belgii. Žena z Libereckého kraje se z Namibie přes JAR vrátila do ČR v devítičlenné skupině. U jejích členů hygienici ověřují, zda jsou nakažení koronavirem. Vedle čtyř Pražanů se jedná také o lidi ze Středočeského a Olomouckého kraje, uvedla v sobotu hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Mezi prověřovanými jsou i rodinní příslušníci ženy.

"Myslím si, že i těch 90 procent tak znamená, že ta mutace to prostě je... Nepochybně to je s pravděpodobností blížící se jistotě omikron. Když k tomu ještě přidáte to, že paní přijela odněkud přes Jižní Afriku, tak ta pravděpodobnost je opravdu vysoká," uvedl dnes odpoledne Řičář. Mikrobiologové z liberecké nemocnice nyní provádí bioinformatickou kontrolu kvality sekvence, jež má omikron u pacientky definitivně potvrdit.

Na ženu s variantou omikron upozornil podle ředitele krajské hygienické stanice Vladimíra Valenty její praktický lékař. "Kromě antigenního testu, který vyšel pozitivně, tak byl zajištěn ve spolupráci s nemocniční laboratoří diskriminační PCR, který potvrdil vysoké podezření a to bylo následně potvrzeno ve spolupráci s Národní referenční laboratoří i tady laboratoří sekvenčně," řekl dnes Valenta pro ČT.

O ověřování možného výskytu varianty omikron v ČR v sobotu informoval SZÚ. Premiér v demisi, Andrej Babiš (ANO) pak na twitteru napsal, že prověřovaný vzorek patří ženě, která se do Česka vrátila z Namibie přes Jihoafrickou republiku a Dubaj. Je v izolaci, očkovaná a má lehký průběh nákazy. Podle televize Nova jde o šedesátiletou ženu z Liberce. Podle Babiše byla žena v Namibii s fotoexpedicí. U dalších zatím čtyřech členů jsou testy negativní, uvedl dnes premiér ve svém pravidelném nedělním příspěvku na facebooku. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová uvedla, že stejným způsobem se ženou do Česka cestovalo dalších osm lidí ze Středočeského a Olomouckého kraje nebo z Prahy.

Kvůli variantě omikron musejí Češi i občané zemí EU od soboty po příjezdu z několika jihoafrických zemí minimálně na deset dnů do izolace. Občané třetích zemí bez oprávnění k dlouhodobému pobytu v ČR mají vstup do země zakázaný. U vzorků lidí cestujících z celé Afriky, Hongkongu nebo Velké Británie se bude přítomnost omikronu zjišťovat při PCR testech. Případné nakažené budou hygienici přednostně trasovat, řekla v sobotu Svrčinová v České televizi.