Konečně jsme zažili zápas Premier League s fanoušky a emocemi, prohlásil Souček

Newcastle - Fotbalový záložník West Hamu Tomáš Souček si po nedělním úvodním kole anglické ligy v Newcastlu pochvaloval, že po téměř roce a půl zažil v Premier League atmosféru zaplněného stadionu. Dojem ze St. James' Parku, kde se sešlo 50.673 diváků, mu navíc umocnil vítězný gól, kterým přispěl k obratu a vítězství "Kladivářů" 4:2.

"Bylo to pro mě velmi emotivní, protože jsme hráli před zaplněným stadionem a skvělou atmosférou. Fanoušci nám chyběli skoro rok a půl. Je skvělé, že jsou zpátky, a doufám, že to tak bude celou sezonu. Těším se na další utkání doma proti Leicesteru, jelikož si myslím, že naši fanoušci jsou natěšení. Snad jim předvedeme stejný výkon jako proti Newcastlu," citoval klubový web Součka.

Londýnský celek prohrával od páté minuty, ale v 18. minutě vyrovnal zásluhou Aarona Cresswella poté, co jeho přihrávka před branku skončila v síti. Gól původně kvůli ofsajdu neplatil, opakované záběry ale odhalily, že se Souček míče nedotkl.

"Samozřejmě, že to byl můj gól! Bavil jsme se o tom s Cressem. Je to obránce a chce asistence, takže to musí být moje branka. Žertuju. Nezáleží na tom, kdo dal gól. Předvedli jsme výborný výkon. Zamlouvalo se mi, jak jsme hráli a drželi míč. I když jsme v první půli dvakrát prohrávali, pořád jsme hráli dobře a zasloužili jsme si vyhrát," uvedl šestadvacetiletý Souček.

Domácí "Straky" vrátil do vedení před koncem úvodního dějství Jacob Murphy. "O poločase jsme si řekli, jak chceme ve druhém poločase pokračovat. Chtěli jsme navázat na první půli, a to se nám povedlo," konstatoval Souček.

West Ham, za nějž odehrál celý zápas i další český reprezentant obránce Vladimír Coufal, vyrovnal v 53. minutě po trefě Saida Benrahmy. V rozmezí 63. až 66. minuty utekl na rozdíl dvou branek: obrat dokonal Souček, který dorazil do sítě neproměněnou penaltu Michaila Antonia. Neúspěšný exekutor si spravil střeleckou chuť o 178 vteřin později.

"Micky nedal, ale to se ve fotbale stává. Všichni jdeme za odraženými míči. Byl jsem připravený a stál jsem na správném místě. Mám radost, že jsem týmu pomohl vítěznou brankou," prohlásil bývalý hráč Žižkova, Liberce a Slavie. "Výhra je pro nás skvělá. Ukázali jsme schopnosti a sebevědomí. Potřebujeme to přenést do dalšího zápasu. Věřím, že budeme úspěšní," dodal rodák z Havlíčkova Brodu.