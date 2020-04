Konec stavu nouze znamená otevření rizikových obchodů, řekl Vojtěch

Praha - Pokud by Sněmovna nevyhověla žádosti vlády o prodloužení nouzového stavu i po 30. dubnu, znamenalo by to otevření nejrizikovějších provozoven ze dne na den. Po dnešním zasedání vlády to řekl novinářům ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Hrozila by druhá vlna epidemie nemoci covid-19 a Vojtěch doufá, že poslanci to nechtějí riskovat. Podle vicepremiérky Aleny Schillerové (za ANO) kabinet o podpoře návrhu nouzový stav prodloužit stále jedná s ostatními sněmovními stranami.

Vojtěch uvedl, že z epidemiologického hlediska musí trvat na tom, aby se podnikatelské činnosti, které musely přestat fungovat kvůli epidemii nového typu koronaviru, zprovozňovaly podle stávajícího plánu ve dvoutýdenních odstupech 11. a 25. května. "Abychom byli schopni vyhodnotit tu epidemiologickou situaci, rozestupy jsou dané inkubační dobou onemocnění," vysvětlil.

Prodloužení nouzového stavu do 25. května, o které vláda žádá, je podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) s koncem opatření logicky svázán. "Nemůžeme z toho data ustupovat, pakliže opatření musí být v režimu krizového zákona, nic jiného nám nezbývá. Pokud by byl nouzový stav kratší o týden nebo 14 dní, padlo by to," dodal.

Vojtěch varoval před tím, že pokud by Sněmovna prodloužení nouzového stavu po 30. dubnu nepřipustila, otevřely by se ze dne na den ty nejrizikovější provozy. "Sněmovna by za to musela nést zodpovědnost. Ten plán, jak je dnes nastaven, je po konzultaci se epidemiology. Riziko by to bylo obrovské, doufám, že nikdo z poslanců si nebude chtít vzít na svědomí, že bychom čelili druhé vlně (epidemie)," uvedl.

V pondělí 11. května mají podle aktuálního plánu vlády otevřít největší obchody, restaurace mají obsluhovat přes okénka a zprovoznit zahrádky, otevřít se mají i holičství, kadeřnictví, muzea či výstavní síně. O dva týdny později mají začít fungovat vnitřní prostory stravovacích zařízení, ubytovací služby či divadla.

Nouzový stav platí v Česku od 12. března, Sněmovna jeho prodloužení připustila před třemi týdny do konce dubna. Premiér Andrej Babiš (ANO) o víkendu připustil, že pro další pokračování zatím nemá ve Sněmovně kabinet vyjednanou podporu. Opozice většinou se stanoviskem vyčkává na to, jaké vláda předloží argumenty. "Vyjednáváme, to je v politickém životě normální, stejně jako kompromisy," uvedla Schillerová.