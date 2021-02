Konec nouzového stavu komplikuje příspěvek OSVČ, chystá se novela

Praha - Kvůli ukončení nouzového stavu nebude moci ministerstvo financí na základě stávajícího zákona o kompenzačním bonusu vyhlásit další období pro čerpání příspěvku podnikatelům a společníkům malých firem. Vyhlášená období předcházející konci nouzového stavu úřad vypořádá tak, aby podnikatelé nebyli poškozeni. Na dotaz ČTK to dnes sdělilo ministerstvo financí. Novela zákona, která by měla být účinná zpětně od 1. února a zvyšuje denní příspěvek z 500 na 1000 korun, by již neměla být podle úřadu navázán na nouzový stav. Novelu by měla v pondělí projednat vláda.

První období pro vyplácení tzv. kompenzačního bonusu je od 5. října do 4. listopadu, druhé od 5. listopadu do 21. listopadu, třetí od 22. listopadu do 13. prosince, čtvrté od 14. do 24. prosince, páté od 25. prosince do 23. ledna a šesté od 24. ledna do 15. února. Žádost je možné podávat až do dvou měsíců po skončení příslušného bonusového období. Vyplácený příspěvek je fakticky podle zákona vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Novela zákona počítá s tím, že podpora bude zaměřená na firmy a podnikatele, u kterých klesly v rozhodném období tržby o 50 a více procent. Nový systém podpor, na který je navázáno i například pokračování programu Antivirus, by měl podle ministerstva financí pomoc dostat k podnikatelům rychleji a ve větším objemu.

Finanční správa eviduje k pondělí 587.406 žádostí o příspěvek, takzvaný kompenzační bonus, v souvislosti s podzimními vládními opatřeními. Dosud vyplatila 549.714 žádostí za 4,9 miliardy korun. Za jarní období správa obdržela od OSVČ a společníků malých firem přes milion žádostí a vyplatila zhruba 21,9 miliardy korun.