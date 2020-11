Končící Rafaj: úspěšně jsme bojovali s kartely

Brno - Končící předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Rafaj považuje za největší úspěch svého úřadu potírání kartelů u veřejných zakázek, mrzí jej ale, že nejvyšší pokutu v historii, 1,66 miliardy korun za kartel stavebních firem, antimonopolní úřad před soudem nedokázal obhájit. "Soud ale nepřipustil naše důkazy," uvedl Rafaj pro ČTK.

Ve funkci končí po 11 letech, sedm měsíců před uplynutím svého druhého funkčního období. Výzvy k jeho odvolání začaly od loňského března poté, co na ÚOHS, sídle firmy Kapsch, na radnici Brno-střed i v domě ředitele české pobočky společnosti Kapsch Karla Feixe zasahovali policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu. V žádné kauze Rafaj nebyl obviněn.

"Do dnešního dne jsem nebyl ani já, ani nikdo jiný z úřadu orgány činnými v trestním řízení obviněn. Stal jsem se však terčem cílených mediálních útoků, které vytahovaly mnohdy desítky let staré události a snažily se mne zdiskreditovat. Směřovaly dokonce i proti mé rodině. Ve chvíli, kdy začala být bez sebemenších důkazů, jen kvůli mé osobě, zpochybňována práce úřadu, rozhodl jsem se, že bude lepší odejít," uvedl ke svému odchodu Rafaj pro ČTK.

Důvodem pro výzvy k odvolání Rafaje z čela úřadu byly mimo jiné jeho schůzky s druhým mužem hnutí ANO Jaroslavem Faltýnkem, který se zároveň scházel i s ředitelem Kapsche Feixem. Rafaj odmítá, že by v čele úřadu jakkoliv pracoval ve prospěch společnosti Kapsch.

"Správní soudy do dnešního dne potvrdily správnost všech našich pravomocných rozhodnutí v této věci, ať už se týkala vlastní zakázky nebo následného návrhu na zákaz plnění smlouvy. Žádné z těchto rozhodnutí přitom není ve prospěch společnosti Kapsch, která po nás nyní žádá náhradu škody," řekl končící předseda.

V průběhu 11 let, kdy Rafaj stál v čele antimonopolního úřadu, agenda veřejných zakázek převýšila řízení týkající se hospodářské soutěže. Toho si je vědom i končící předseda. "Je pravdou, že za mého předsednictví se posunulo těžiště činnosti Úřadu z hospodářské soutěže více na veřejné zakázky, ale bylo to způsobeno do značné míry především společenskou poptávkou a okolnostmi. O veřejné zakázky začal být větší zájem, než tomu bylo za mých předchůdců. Museli jsme čelit výraznému náporu případů," uvedl Rafaj.

Od méně důležitých podnětů v oblasti veřejných zakázek, které neadekvátně zatěžovaly administrativu úřadu, měl pomoci často kritizovaný a loni ústavním soudem zrušený poplatek 10.000 korun. Ten byl zaveden od roku 2017 a měl výrazný vliv na počet podaných podnětů. Zatímco v roce 2016 ÚOHS obdržel 1305 podnětů k veřejným zakázkám, v roce 2017 to bylo pouze 93 zaplacených podnětů.

"Zavedení poplatku bylo reakcí na softwarově vygenerovaný hromadný podnět, který upozorňoval na více než 250.000 domnělých pochybení zadavatelů. Většina z nich byla zcela bagatelního charakteru, přesto bylo potřeba na prošetřování tohoto podnětu vyčlenit výrazné kapacity. Reálně hrozilo, že činnost úřadu bude zcela ochromena," vysvětlil Rafaj. Lituje, že byl poplatek vyhodnocen jako protiústavní. "Možná by obstál, pokud by jeho výše byla nastavena tak, že by příliš nezatěžoval individuální stěžovatele, ale současně by zabraňoval hromadným podnětům," dodal.

Rafaj uvedl, že úřad byl pod jeho vedením aktivní i v problematice hospodářské soutěže. "Jen se soustředíme na jiné typy případů, než bylo zvykem dříve. Mým cílem bylo odhalovat především případy kartelů ve veřejných zakázkách, takzvaný bid rigging. Tento typ zakázaných dohod má značně negativní dopady na veřejné rozpočty, ale jde případy, které nejsou tak mediálně atraktivní," doplnil s tím, že v roce 2019 byl český úřad oceněn mezinárodní agenturou Policy and Regulatory Report jako druhý nejúspěšnější v Evropě v odhalování bid riggingu za nepoměrně větším úřadem francouzským.

Upozornil, že správní soudy zruší maximálně dvě procenta rozhodnutí úřadu. I tak v minulosti zaznívala kritika, že největší uloženou sankci v historii, 1,66 miliardy za kartel stavebních firem, úřad před správním soudem obhájit nedokázal.

"Neúspěch při obhajobě našich rozhodnutí o stavebním kartelu mne velice mrzí. Při inspekcích jsme získali důkazy, které jednoznačně prokazovaly, že ke kartelu došlo u více než deseti veřejných zakázek. Bohužel soud posléze řekl, že jsme tyto důkazy získali nezákonně. Inspekce proběhly v roce 2012, přičemž soud to posuzoval až o 6 let později, a to na základě standardů, které jsme v době inspekcí nemohli předvídat. Kartel byl jasně prokázán, ale soud tyto důkazy nepřipustil," konstatoval Rafaj.

Jak pro ČTK uvedl, o svém dalším směřování po konci v úřadu zatím není rozhodnutý. Než se pustí do dalšího pracovního angažmá, chce si pořádně odpočinout, uplynulý rok a půl označil za mimořádně vyčerpávající.