Končí termín pro podání nabídky na Dukovany, následovat budou jednání

Praha - První část tendru o stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech končí, uchazeči měli do dneška možnost podat první nabídky. Zájem o stavbu už dříve projevily tři společnosti, francouzská společnost EDF, jihokorejská firma KHNP a severoamerický Westinghouse. Polostátní společnost ČEZ, která má tendr na starosti, bude o nabídkách s uchazeči jednat dál. Blok by měl stát do roku 2036.

ČEZ spustil tendr o stavu v Dukovanech letos v polovině března. Termín pro podání prvních nabídek byl stanovený do dnešního dne. ČEZ následně zahájí s uchazeči jednání a dostane druhé, vylepšené nabídky. S konečným pořadím uchazečů předstoupí ČEZ před stát v prosinci 2023. Definitivní vyhodnocení tendru se pak očekává do konce roku 2024. Projekt by měl být největší investicí České republiky v novodobé historii, podle zástupců vlády i ČEZ má nový reaktor stát asi 160 miliard Kč v cenách z roku 2020. Přesná cena ale bude známa až po ukončení soutěže.

Už dříve projevily zájem o stavbu dukovanského bloku francouzská společnost EDF, jihokorejská KHNP a severoamerický Westinghouse. Stát si od nich už před zahájením tendru vyžádal vyplnění bezpečnostních dotazníků. Cílem bylo zhodnotit všechny potenciální dodavatele a získat informace potřebné pro zajištění bezpečnostních zájmů. V minulosti se hovořilo také o zájmu ruské společnosti Rosatom a čínské firmy CGN. Ty se však nakonec stát z bezpečnostních důvodů rozhodl do tendru nepozvat.

Česko má v současnosti šest jaderných bloků ve dvou elektrárnách. Dva bloky, každý o výkonu přibližně 1000 megawattů (MW), jsou v jihočeském Temelíně. Čtyři menší bloky s výkonem 510 MW stojí v Dukovanech na Třebíčsku.

Jaderné elektrárny produkují zhruba třetinu veškeré elektřiny vyrobené v Česku. Loni dodaly Dukovany a Temelín do přenosové soustavy 30,73 terawatthodiny (TWh) elektřiny, meziročně o tři procenta více. Téměř tak vyrovnaly dosud rekordní rok 2013, kdy oba české jaderné zdroje vyrobily 30,75 TWh energie.