Končí letní čas, noc na neděli bude o hodinu delší

Praha - V noci na neděli skončí letní čas. Ve 03:00 se hodiny posunou zpátky na 02:00, noc tak bude o hodinu delší. Nástěnné či náramkové hodinky si lidé budou muset posunout sami, čas v elektronických přístrojích, například v telefonu nebo počítači, se přeřídí automaticky. Kdo bude touto dobou cestovat dálkovým vlakem či autobusem, stráví na cestě o hodinu více času.

Standardní středoevropský čas (SEČ), pro který se vžilo označení zimní, bude platit následujících pět měsíců, do 29. března příštího roku. Povinné střídání času má v celé Evropské unii skončit v roce 2021. Členské státy by měly svůj postup koordinovat, aby se předešlo případnému narušení fungování jednotného trhu. Zatím se ale neshodly, který čas chtějí zavést celoročně.

V české společnosti sice podle průzkumů převažují ti, kteří chtějí střídání času zrušit, ani tady ale nepanuje shoda, jaký čas by měl být celoročně zaveden. Vláda se loni při neformální diskusi přiklonila k zavedení standardního středoevropského času.

Původně se letní čas zavedl kvůli úsporám energie, které jsou ale nyní zanedbatelné. Odborníci naopak upozorňují, že převažují negativní důsledky na lidské zdraví. Při volbě celoročního času by byl podle nich pro člověka příznivější jednoznačně pásmový čas, který platí v zimě.

Letní čas byl v českých zemích poprvé zaveden v letech 1915 a 1916. Vrátil se za druhé světové války v roce 1940 a trval do roku 1949. Potřetí si Češi začali posouvat hodinky před 40 lety za energetické krize. Do poloviny 90. let trval v Česku letní čas půl roku. Od roku 1996 se republika připojila ke zvyklostem Evropské unie a časový posun trvá sedm měsíců.

Změna času jako každý rok touto dobou pozdrží noční vlaky i dálkové autobusy. Posun hodinek se v noci ze soboty na neděli dotkne šesti dálkových vlaků Českých drah i několika nočních vlaků a autobusů soukromých dopravců. Na vybraných nádražích a stanicích budou hodinu čekat, než začne platit nový čas.