Končí Bohemia Energy, největší alternativní dodavatel energií v ČR

Praha - Končí Bohemia Energy, největší uskupení alternativních dodavatelů energií v Česku. Skupina se zhruba 900.000 odběrných míst se rozhodla ukončit podnikatelskou činnost a dodávky elektřiny a plynu zákazníkům společností Bohemia Energy, Comfort Energy, Energie ČS, Europe Easy Energy a X Energie. Požádá Energetický regulační úřad o zrušení licencí všech výše uvedených společností. Firma o tom dnes informovala ČTK. Uvedla, že zákazníci se nemusí obávat, že by zůstali bez energií, dodávky jim zajistí takzvaný dodavatel poslední instance - tj. hlavní dodavatel na daném distribučním území. Podle společnosti je důvodem přetrvávající extrémní růst energií na velkoobchodních trzích.

"Bylo to nejtěžší rozhodnutí, které jsme museli udělat. Bohemia Energy jsme založili před více než 15 lety a naším posláním bylo být vždy spolehlivým a výhodným dodavatelem energií. Důvěra více než milionu zákazníků byla ohromným závazkem a posouvala nás neustále kupředu k poskytování co nejlepších služeb," řekl majitel skupiny Bohemia Energy Jiří Písařík. Podle dat Operátora trhu s elektřinou dodávala skupina ke konci srpna elektřinu přes 600.000 zákazníků, plyn pak necelým 300.000. Pro zákazníky společnosti Amper Market, která do skupiny také patří, hledá Bohemia Energy podle oznámení řešení.

Bohemia Energy uvedla, že prioritou celé skupiny je nyní poskytnout součinnost zákazníkům při přechodu k novému dodavateli a najít pro ně nejvhodnější možné řešení. Nadále mohou využít kontaktní infolinky či e-maily a zároveň jsou průběžně aktualizovány webové stránky jednotlivých společností se všemi potřebnými informacemi, uvedla firma.

Velkoobchodní ceny elektřiny a plynu v poslední době vystoupaly do rekordní výše, některé ceníky dodavatelů zdražují o desítky procent či dokonce násobně. Kromě dopadu na spotřebitele způsobila situace problémy také některým dodavatelům. Před několika dny opustila Bohemia Energy také slovenský trh, kde měla její firma Slovakia Energy zhruba 300.000 odběrných míst. Zdůvodnila to právě vývojem velkoobchodních cen energií a také státní regulací cen. Také odběratelé tamní Slovakia Energy si mohou vybrat nového dodavatele, nebo zajištění dodávek ze zákona převezmou určené firmy, kterými jsou největší hráči na trhu.