Koncerty ukrajinského Queens Orchestra a Kollera zahájily Metronome Prague

Praha - Dvojkoncert ukrajinského dámského symfonického Queens Orchestra a Davida Kollera s kapelou dnes večer zahájil 6. ročník festivalu Metronome Prague. Třídenní hudební akce na Výstavišti Praha potrvá do 24. června. Během čtyř dnů nabídne osm desítek koncertů, dvakrát více než loni. Návštěvníci si budou moci vybrat ze čtyř venkovních a tří vnitřních scén. Pořadatelé přidali novou scénu Beats for Metronome, která vznikla ve spolupráci s ostravským festivalem taneční hudby Beats for Love.

Fotogalerie

Na úvod koncertu na kryté scéně Moon Club, kde se sešly přibližně dvě stovky lidí, promítli jednominutové video ukazující válečný konflikt na Ukrajině a pomoc poskytovanou napadené zemi. Sedmnáctičlenné ukrajinské symfonické těleso při jeho pražské premiéře vedla jeho zakladatelka a dirigentka Aleksandra Korobka. Sedmatřicetiletá hudebnice z Kyjeva vystudovala hru na housle a dirigentství na Národní hudební akademii Ukrajiny a v roce 2020 založila unikátní orchestr složený pouze z žen. V Praze hudebnice nabídly pestrou směs upravených skladeb od Alžbětínské serenády Ronalda Bingea přes Carmen Georgese Bizeta až po hit elektropopové kapely Eurythmics Sweet Dreams (Are Made of This) nebo Wonderful Life známé v podání Louise Armstronga.

Vystoupení Queens Orchestra odměněné dlouhotrvajícím potleskem zakončila ukrajinská hymna."Náš repertoár zahrnuje mnoho stylů a směrů. Hrajeme klasickou hudbu v moderních aranžích, hrajeme rock, jazz a samozřejmě také nějaké romantické skladby. Aktuálně jsme do něj zařadily také hodně ukrajinské muziky. Ač to lidé nevědí, mnoho hitů složili ukrajinští skladatelé a nám je velkou ctí a potěšením, že je můžeme v jiných zemích představit," uvedla pro festivalový zpravodaj Korobka.

"Kvůli problémům s akustikou jsme museli zrušit společnou píseň s Queens Orchestra," posteskl si Koller v úvodu koncertu Kollerbandu. Koller patří mezi umělce, kteří se často vyjadřují ke společenskému dění. Mimo jiné s kapelou v Praze vystoupil na připomínce prvního výročí ruského vpádu na Ukrajinu nebo se angažoval v pomoci utečencům na ukrajinsko-slovenské hranici. V prezidentských volbách podpořil Petra Pavla a loni v září před druhým kolem senátních voleb zahrál na koncertu na podporu předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS).

Vystoupení zahájil novější písní Spokojená, po které následovala skladba z roku 1990 Šrouby do hlavy z repertoáru Kollerovy další kapely Lucie. Koller střídal kytaru s bicími a publiku nabídl skladby z nového alba LP XXIII i letité hity jako Chci zas v tobě spát nebo Gypsy love.

Hlavní hvězdou čtvrtečního programu Metronome Prague bude formace Jamiroquai, u jejíhož zrodu stál v roce 1992 britský hudebník Jason Kay. Vystoupí ve 21:30. Areál bude otevřený od 16:00. Hudební produkci zahájí o půl hodiny později zpěvačka Elly, vlastním jménem Eliška Tunková. Pořadatelé opět přichystali tuzemské hudební speciály. Mezi takové ve čtvrtek bude patřit projekt Monkey Business Spexial s hosty Danem Bártou, Otou Klempířem a Michaelem Viktoříkem z J.A.R. Součástí Metronome Prague je i doprovodný program pod názvem Metronome Fair. Jeho součástí jsou venkovní instalace, filmové produkce a představení aktivit neziskových organizací.