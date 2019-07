Koncerty Sheerana budou provázet rozsáhlá organizační opatření

Praha - Dva koncerty britského hudebníka Eda Sheerana, které se uskuteční 7. a 8. července v pražských Letňanech, budou provázet rozsáhlá organizační a bezpečnostní opatření. Pořadatelé očekávají návštěvu desítek tisíc hudebních fanoušků a apelují na návštěvníky koncertu, aby dorazili do areálu s dostatečným časovým předstihem. Při dopravě na koncert budou muset využít městskou hromadnou dopravu, auty nebude možné dostat se do blízkosti areálu ani zaparkovat. ČTK o tom informovala Michaela Jiráčková z pořádající agentury Charmenko CZ.

Policie uzavře v neděli v 06:00 okolní ulice. Znovu je zprůjezdní až po půlnoci. Vjezd bude povolen jen vozidlům městské hromadné dopravy, záchranářům, zákazníkům provozoven Kbely a obyvatelům Prahy 18 a 19, kteří mají vjezdové karty. "Okolní silnice zůstanou přístupné jen pěším. Areál koncertu se nachází dvě minuty chůze od konečné stanice metra C Letňany a městská hromadná doprava bude rovněž posílená," uvedla Jiráčková.

Zdravotní dozor uvnitř areálu a požární hlídky obstará soukromá služba. Pražští záchranáři budou mít své stanoviště před areálem. Už od rána bude na místě záchranářský kamion Golem, odpoledne dorazí i jedna záchranářská posádka. "Pražská záchranná služba by měla v Letňanech být až do třetí hodiny ranní. V případě vysokých teplot by si návštěvníci měli na sebe vzít vzdušné oblečení nejlépe světlé barvy, nezapomenout pokrývku hlavy a použít ochranné krémy. Po celou dobu by diváci měli dodržovat pitný režim," uvedla mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová.

První koncert, který se uskuteční 7. července, byl vyprodán po pár hodinách od spuštění předprodeje. Pořadatelé proto vzápětí přidali další koncert, který se na stejném místě uskuteční o den později. Na ten ještě lze koupit vstupenky. Organizátoři nesdělili, kolik vstupenek je prodaných na nedělní koncert. Zatím nejvíce lidí na letiště do Letňan dorazilo před třemi lety na koncert AC/DC, který sledovalo 60.000 fanoušků.

Areál bude otevřen v 15:00, v 18:45 by měla jako první vystoupit švédská zpěvačka Zara Larssonová a o hodinu později britský kytarista James Bay. Koncert Sheerana začne ve 21:00. V rámci boje proti překupníkům vstupenek, které stojí od 1600 do 2300 korun, se musí jméno uvedené na vstupence shodovat s předloženým průkazem totožnosti. V případě zakoupení několika vstupenek na totožné jméno musí všichni přijít v doprovodu toho, jehož jméno je na vstupence napsáno. Opakovaný vstup nebude možný a po načtení vstupenka pozbývá platnosti.

Na dlouhém seznamu předmětů, s kterými návštěvníkům nebude umožněn vstup, jsou například DSLR fotoaparáty, iPady, Go-Pro kamery, selfie tyče, batohy či tašky většího formátu než A5, profesionální audio/video rekordéry, zbraně jakéhokoliv druhu, drony či jiná zařízení ovládaná rádiovým signálem, skleněné předměty, plechovky, občerstvení, pyrotechnika a další.

V celém areálu pak bude možné platit pouze hotově. Jedinou výjimkou je merchandise stánek, kde lze platit kartou. Pořadatelé upozorňují, že v areálu není bankomat. Vozíčkářům, kteří zakoupili ztp/p vstupenky, bude vyhrazen speciální sektor. "Z bezpečnostních důvodů návštěvu koncertu nedoporučujeme těhotným ženám a dětem nízkého věku," sdělili pořadatelé.

Předprodej a další informace návštěvníci najdou na www.edsheeran.cz.