Koncertem britské legendy The Cure vyvrcholil festival Colours

V Ostravě končí 20. července 2019 osmnáctý ročník mezinárodního hudebního festivalu Colours of Ostrava. Poslední festivalový den se představila legendární britská kapela The Cure - na snímku je bubeník Jason Toop Cooper. ČTK/Sznapka Petr

Ostrava - Koncertem hlavní hvězdy, legendární britské kapely The Cure, vyvrcholil v ostravských Dolních Vítkovicích mezinárodní festival Colours of Ostrava. V industriálním prostředí se konal od středy a prostor na něm dostalo 120 zahraničních a domácích kapel. Vystoupení kapely The Cure, řadou odborníků a fanoušků označované za republikovou hudební událost roku, sledovalo přes 40.000 posluchačů.

V Česku se rocková legenda zdrží jen několik hodin. Dorazila krátce před koncertem soukromým tryskovým letadlem, kterým hned po něm zase hudebníci chtějí odletět. Jejich předvoj, který vystoupení připravil, čítal dvě desítky lidí.

"Na hudbě této kapele jsem vyrůstal. Kdysi jsem byl na jejich koncertě dvakrát. Posledních 15 let ale ne. Byly jiné starosti. Hlavně rodina. Děti už nám ale odrostly, tak jsme využili příležitosti a přijeli do Ostravy," řekl ČTK Kamil z Brna. Vlastimil z Ostravy je také nadšen z účasti The Cure na festivalu. "Dlouhé roky jsme si říkali, že bychom kapelu na Colours of Ostrava chtěli vidět. Dnes jsem nadšený, že jsem se toho dožil," řekl.

Ředitelka festivalu Zlata Holušová řekla, že smlouva s kapelou pro ni znamená splněný sen. "Lepší a slavnější kapelu si k osmnáctému ročníku našeho festivalu nemůžeme ani přát. Je to pro nás obrovská pocta. Vždyť The Cure patří k největším legendám světové hudby, ovlivnili několik generací muzikantů a kapel. Přestože letos oslavili 40 let své existence, The Cure prostě nestárnou," uvedla.

The Cure založil zpěvák a kytarista Robert Smith v anglickém městě Crawley. Své první vystoupení kapela odehrála v roce 1978 a dosud absolvovala přes 1500 koncertů. Za dobu své existence The Cure vydali 13 studiových alb, několik koncertních filmů, živých alb i soundtracků, více než 40 singlů, pár knih i výběr největších hitů.

Kapelou prošlo celkově 13 členů a v současné době The Cure vystupují ve složení Robert Smith - zpěv, kytary, Simon Gallup - baskytara, Jason Cooper - bubny, Roger O'Donnell - klávesy a Reeves Gabrels - kytary.

Osmnáctý ročník festivalu Colours nabídl na 24 scénách přes 350 programových bodů. Vedle koncertů také diskuse na mezinárodním fóru Meltingpot, dále divadla, workshopy, filmy, výtvarné instalace a další doprovodné aktivity.