Koncert za přítomnosti publika připomene 125 let založení České filharmonie

Praha - Koncert České filharmonie (ČF) s dirigentem Semjonem Byčkovem dnes připomene 125 let založení České filharmonie. Poprvé od října minulého roku se koncertu zúčastní 350 posluchačů s platnými PCR testy. Živý přenos pro diváky ČT art a sociálních sítí zajistí Studio Rudolfinum. Moderování se ujme Marek Eben. Koncert bude mít i benefiční rozměr. Nadace Via zakládá sbírku na podporu rodin pracovníků v sociálních službách, kteří zemřeli na covid-19 při výkonu povolání.

ČF provede skladby Antonína Dvořáka, Petra Iljiče Čajkovského, Alessandra Marcella, Camilla Saint-Saënse a Georgese Bizeta. Sólových partů se ujmou umělci prvního českého orchestru – houslista Jan Mráček, violoncellista Václav Petr a trumpetista Walter Hofbauer. Přenos Studia Rudolfinum režíruje Michael Beyer, hudební režie se ujme Holger Urbach.

Všichni posluchači před koncertem podstoupí PCR test, jehož negativní výsledek předloží při vstupu do Rudolfina. Během koncertu budou dodržována všechna platná hygienická opatření včetně respirátorů a rozestupů. Mezi dvojicemi posluchačů ze stejné domácnosti bude vždy jedno volné místo, každá sudá řada bude prázdná. Počet míst v sále je omezený na třetinu celkové kapacity. Občerstvovací bufety nebudou z hygienických důvodů otevřeny.

Koncert bude mít i benefiční rozměr. Nadace Via založila sbírku na podporu rodin pracovníků v sociálních službách, kteří zemřeli na covid-19 při výkonu povolání. Vstupní částku milion korun do ní vloží společnost Škoda Auto, která si zároveň připomene 30 let od vstupu do koncernu Volkswagen. Ve Dvořákově síni Rudolfina zasednou vedle zástupců partnerů České filharmonie i její abonenti, kteří si zakoupili benefiční vstupenku za 2000 korun.