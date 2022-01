Koncern Stellantis končí se spalovacími motory u osobních dodávek

Prakticky s okamžitou platností ukončily značky začleněné do italsko-francouzsko-amerického koncernu Stellantis prodej osobních verzí svých užitkových modelů se spalovacími motory. Nyní budou v nabídce již jen s čistě elektrickým pohonem.

Podle tiskových zpráv jednotlivých značek koncernu Stellantis se to týká modelů Peugeot e-Rifter, Peugeot e-Traveller/e-Expert, Citroën e-Berlingo, Citroën e-Spacetouer, Opel Combo-e Life, Opel Vivaro-e Combi a Opel Zafira-e Life. Naopak užitkové verze, tedy ty s oplechovaným nákladovým prostorem, nadále můžou mít pod kapotou také dieselový nebo zážehový agregát.

Na oficiálních českých internetových stránkách Opelu je například nyní již nejmenší osobní dodávka Combo v osobním provedení v nabídce pouze s “e” pohonem, totéž platí o typu Rifter v případě značky Peugeot.

Změna nabídky se jednoznačně týká vyspělých trhů v západní Evropě. U nás to, jak se zdá, nebude platit tak úplně stoprocentně. Vyplývá to ze stanoviska mluvčího českého zastoupení Opelu Martina Hejrala:

“Opel (jako součástí skupiny Stellantis) krok po kroku plánovitě míří k bezemisní elektromobilitě - do roku 2024 bude každá evropská modelová řada značky Opel zahrnovat elektrickou verzi a po roce 2028 by se Opel měl v Evropě už plně soustředit na elektromobily.

Tlak na snižování flotilových emisí a souběh nepříznivých okolností souvisejících s pandemií COVID (především celosvětový nedostatek čipů) nutí automobilku Opel i ostatní značky reagovat na zákaznické i legislativní požadavky trhů a přizpůsobovat tomu výrobu - i s ohledem na efektivitu podnikání ve středně a dlouhodobějším horizontu.

Na některých trzích Opel proto podle Hejrala aktuálně omezuje nabídku spalovacích verzí modelových řad Combo Life a Vivaro Combi/Zafira Life.

“Tuzemským zájemcům o pětimístné Combo Life dokáže Opel stále dodat verzi Combo Life v kategorii N1 (bez dělicí přepážky), která je co do funkčnosti naprosto rovnocenná verzi Combo Life M1,” vysvětlil.

Celá situace je, podle zákulisních informací, do značné míry způsobena také tím, že zájem o spalovací verze výše zmíněných osobních dodávek byl v uplynulých měsících příliš vysoký a vzhledem k čipové krizi a dalším okolnostem by nové objednávky by šlo jen stěží v seriózním časovém horizontu uspokojit.

Autonaelektřinu.cz