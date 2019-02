Praha - Vládní koncepce boje proti korupci na rok 2019 je podle Nadačního fondu proti korupci (NFPK) nedůvěryhodná. Na tiskové konferenci to dnes řekl ředitel fondu Karel Škácha. Podle NFPK akční plán nepřináší žádné nové zbraně, pouze opakuje fráze a slibuje analýzy. Škácha řekl, že vláda odsouvá boj s korupcí na druhou kolej.

Podle Ondřeje Závodského, který dříve působil jako náměstek na ministerstvu financí a nyní pracuje pro fond jako legislativní expert, akční plán například mlčí v oblastech, které se týkají větší transparentnosti dotací nebo veřejných soutěží.

Bývalý náměstek také kritizoval část koncepce, která se věnuje návrhu zákona o ochraně oznamovatelů. "Veškeré informace, které se mají od whistleblowerů dostat k nezávislým orgánům v trestním řízení, se mají filtrovat přes jakýsi orgán na ministerstvu spravedlnosti, tak, aby se přesně vědělo, co kdo má a nemá hlásit," řekl Závodský. Dodal, že fond chystá alternativy k současným legislativním návrhům.

NFPK se hodlá do budoucna zaměřit i na další témata, bojovat chce proti snaze o ovlivňování orgánů činných v trestním řízení, zkoumat bude také návrhy na výstavbu vládní čtvrti u konečné metra C v Letňanech. "Máme k dispozici informace o tom, že publikované částky, za které by se měl tento komplex v budoucnu budovat, jsou silně podstřelené," vysvětlil Závodský.

Závodský byl koncem roku 2017 odvolán z postu náměstka, na němž působil od roku 2014. Své odvolání považuje za účelové, podal kvůli němu žalobu. Důvodem výpovědi bylo podle Závodského to, že nařídil prověřování holdingu Agrofert a služebního bytu nynější ministryně Aleny Schillerové (za ANO). Ministryně v minulosti nařčení odmítla. Předseda správní rady Karel Janeček dnes připomněl, že Závodského v březnu 2011 fond ocenil za jeho postoj ke korupci a rozkrádání veřejného majetku.

NFPK, který založil podnikatel Janeček, patří k několika občanským aktivitám, jejichž cílem je boj proti podplácení. Mezi cíli nadace je podpora odhalování korupční činnosti s ekonomickým dopadem na veřejnou správu, maximální snaha o dotahování zveřejněných případů do konce a podpora budování etických hodnot v demokratické společnosti.