Komunisté vyšlou zástupce do sněmovní komise pro hybridní hrozby

Praha - Komunisté vyšlou svého zástupce do sněmovní komise pro hybridní hrozby, i když v uplynulém týdnu nehlasovali pro její ustavení. Chtějí také jednat o programu komise, novinářům to dnes řekl předseda KSČM Vojtěch Filip. "My tam určitě budeme mít svého zástupce," uvedl s tím, že při hlasování komunisté vyjádřili nesouhlas s původním záměrem komise věnovat se hrozbám z autoritářských režimů.

"Hybridní hrozby mohou hrozit odkudkoli včetně některých takzvaných občanských aktivit a podobně," uvedl. Za "minimálně diplomatický nonsens" vzhledem k existenci mnohem autoritativnějších režimů označil záměr iniciátorů komise směřovat pozornost především k hrozbám pocházejícím z Číny a Ruska. Devítičlenná komise pro hybridní hrozby se má zabývat vlivem kybernetických útoků a šíření cílených dezinformací z ciziny na situaci v Česku.

O vznik komise usilovali už předloni zástupci pravicové opozice. Komise měla být podle jejich návrhu vyšetřovací a měla vyhodnotit vliv autoritářských režimů na dění v Česku. Členové komise měli hledat oblasti, v nichž se stát nedokáže s těmito riziky vypořádat, a doporučit opatření včetně případných změn legislativy. Část kritiků zejména z řad KSČM a SPD poukazovala na to, že komise zjevně míří na vliv Číny a Ruska.

Debatu o vzniku komise loni obnovila informace serveru Aktuálně.cz, že úvěrová společnost Home Credit proplatila téměř 2000 hodin práce PR agentuře C&B Reputation Management za zlepšování obrazu komunistické Číny u české veřejnosti. Home Credit k tomu uvedl, že nenajímal ani nepoptával v Česku služby, aby prosazoval zájem jakékoli cizí země. Společnost patří do skupiny PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera.