Komunisté nechtějí platy politiků vázat na minimální mzdu

Praha - Komunisté nechtějí vázat platy ústavních činitelů na výši minimální mzdy, jak v uplynulém týdnu navrhla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa by pak odbory vyjednávaly mzdy politikům, což je nepřijatelné. "Chceme vázat plat ústavních činitelů tak, aby se vyvíjel v souladu s ekonomikou," uvedl Filip v pořadu Partie televize Prima a CNN Prima NEWS. Přesnou formu výpočtu podle svých představ neuvedl.

Podle Maláčové by plat politiků měl dosahovat maximálně pětinásobku minimální mzdy. Ta od ledna činí 14.600 korun. Pracuje za ni asi 150.000 lidí. Návrh kritizovala jako populismus opozice, komunisté, kteří podporují menšinový kabinet ČSSD a ANO, uvedli, že chtějí jednat.

Ministr kultury a stranický kolega Maláčové Lubomír Zaorálek návrh v dnešní diskusi hájil s tím, že jde o gesto solidarity v době, kdy kvůli očekávanému propadu ekonomiky po epidemii koronaviru nemají zaměstnanci ani podnikatelé jisté výdělky. "Je to projev solidarity s těmi, kteří neví, jak to bude...solidární gesto, se kterým se snažíme udržet loď, je to naše společná bárka," uvedl Zaorálek. Poznamenal také, že Maláčová dostala za úkol úpravu platů politiků připravit od premiéra Andreje Babiše (ANO).

Babiš v týdnu uvedl, že Maláčová dostala na jednání vlády za úkol připravit zákon, který by oddělil odměňování politiků a soudců. "Nebyla ale řeč o tom, kolik to bude, jak to bude," řekl. V rozhovoru pro sobotní deník Právo uvedl, že ho Maláčová zklamala, dnes České televizi řekl, že ji odvolat nehodlá. O záležitosti hovořil s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem. Ke sporu uvedl, že by považoval za skandální, aby se platy politiků zvyšovaly. Měli by se podle něj vzdát části příjmů, například náhrad nebo diet. K tomu je třeba oddělit platy politiků od soudců a státních zástupců, vysvětlil.

Základní měsíční plat poslance a senátora letos činí 90.800 korun hrubého. Například předsedové obou parlamentních komor si přijdou měsíčně na 243.800 korun a šéfové parlamentních výborů, komisí a delegací na 127.800 korun. Platy vzrostly od ledna vrcholným politikům zhruba o desetinu. Spolu s platy stouply politikům i měsíční náhrady.

Minulý týden vláda ČSSD a hnutí ANO odmítla podpořit návrh hnutí Trikolóra na půlroční odebrání platu poslancům a senátorům v souvislosti s koronavirovou epidemií. Plat zákonodárce podle stanoviska kabinetu přispívá k řádnému výkonu jeho mandátu.