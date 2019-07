Komunisté a ANO jsou spokojeni se spoluprací při toleranci vlády

Praha - Komunisté a představitelé hnutí ANO se při hodnocení toleranční dohody shodli, že spolupráce má smysl a že v ní budou pokračovat. Novinářům to po jednání na úřadu vlády řekli předseda komunistů Vojtěch Filip a předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Oba spolupráci ocenili. Rozepře mají ohledně komunistického návrhu na ústavní ochranu vody, ke kterému vláda nedávno zaujala negativní stanovisko. Podle Faltýnka by poslanci ANO mohli zákon v prvním čtení podpořit. Na základě dohody o toleranci KSČM před rokem umožnila vznik menšinového kabinetu ANO a ČSSD.

"Dohoda o toleranci má smysl a klub KSČM bude dále spolupracovat s klubem hnutí ANO," řekl Filip. Pozitivně spolupráci hodnotil i Faltýnek, za půl roku od poslední bilanční schůzky s KSČM se podle něho neobjevil žádný zásadní rozpor.

Filip řekl, že na schůzce se dnes nediskutovalo o výši schodku státního rozpočtu na rok 2020. Zatímco vláda chce schodek ve výši 40 miliard korun, komunisté trvají na schodku o deset miliard nižším.

Komunisté si před rokem stanovili sedm podmínek tolerance. Filip řekl, že zástupci komunistů na jednání dnes pozitivně hodnotili zvyšování mezd a důchodů. Poděkovali za podporu zákona o zdanění církevních restitucí. "Shodli jsme se na tom, že vláda bude připravovat i případné stanovisko k těm ústavním stížnostem k Ústavnímu soudu, abychom byli schopni obhájit rozhodnutí Poslanecké sněmovny," řekl Filip.

Za kontroverzní bod Filip označil ústavní ochranu vody. Komunisté navrhli, aby hnutí ANO podpořilo schválení zákona v prvním čtení. Faltýnek řekl, že ANO by zákon mělo prvním čtením nechat projít a následně o něm diskutovat ve sněmovních výborech. Klub hnutí ANO bude podle něj ještě o návrhu diskutovat. Na jednání chce pozvat zástupce KSČM, aby jim vysvětlili "šíři" návrhu. Negativní stanovisko vlády podle něj pro schválení zákona v prvním čtení není rozhodující.

Komunisté navrhují rozšířit nynější článek ústavy, podle kterého "stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství". Nově by zněl, že voda, jakož i ostatní přírodní zdroje a přírodní bohatství, je ve vlastnictví České republiky. "ČR chrání a zvelebuje toto bohatství a je povinna zajistit ochranu a šetrné využívání vody jako základní životní potřeby i ostatních přírodních zdrojů a přírodního bohatství ve prospěch svých občanů a následujících generací," stálo by v ústavě. Vládní legislativci v podkladech pro ministry poukázali na to, že voda nyní majitele nemá, ve vlastnictví je až po odběru. Pokud by se stal majitelem vody stát, nesl by odpovědnost například za povodně nebo za vodní erozi.