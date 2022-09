Komunální volby koncem září nebudou kvůli nedostatku kandidátů v 11 obcích

Ilustrační foto - První den voleb do zastupitelstev obcí, 5. října 2018 v základní škole v Mandysově ulici v Hradci Králové.

Praha - Komunální volby letos koncem září nebudou v 11 obcích, kde se nepřihlásil dostatek kandidátů. Nejlidnatější z nich jsou Břežany na Znojemsku. Novinářům to dnes řekl ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jírovec. Před čtyřmi lety se volby ze stejných důvodů nekonaly v 17 obcích. Dodatečné volby by se v těchto obcích mohly konat v lednu, nebudou ale moci být spojeny s volbou prezidenta.

Dodatečné komunální volby, jejichž termín stanoví ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), budou jednodenní a konají se v sobotu, zatímco prezidentské volby budou dvoudenní, vysvětlil Jírovec. První kolo voleb hlavy státu vyhlásil předseda Senátu Miloš Vystrčil na 13. a 14. ledna příštího roku, druhé kolo bude 27. a 28 ledna.

Z jedenáctky obcí, kde se 23. a 24. září komunální volby neuskuteční, se ve třech přesto volební místnosti otevřou. Důvodem jsou souběžné senátní volby. Vybrat si alespoň senátora budou moci lidé v obcích Nevězice na Písecku, Buková na Plzeňsku a Ohařice na Jičínsku.

Rokytovec na Mladoboleslavsku, Třebsko na Příbramsku, Trokavec na Rokycansku, Cebiv na Tachovsku, Brodec na Lounsku, Všeradov na Chrudimsku a Líšná na Přerovsku - v těchto obcích žije od osmi desítek do tří stovek obyvatel. Výjimkou jsou Břežany se 767 obyvateli. do zastupitelstva se tu přihlásil jediný nezávislý kandidát. Podobné to bylo v dalších třech obcích, v sedmi nebyla podána žádná kandidátní listina.