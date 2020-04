Kompletní chytrá karanténa se do krajů rozšíří do 10 dní

Praha - Kompletní chytrá karanténa se do všech krajů rozšíří podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly do deseti dní. S ostrým spuštěním projektu se počítá od 1. května. Řekl to na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády. Podle ministerstva zdravotnictví je chytrá karanténa soubor opatření a nástrojů, jak rychle identifikovat nakažené a v co nejkratším čase provést odběry i testy. Testování bylo pilotně spuštěno na jižní Moravě, v tuto chvíli už v pěti krajích.

"Chytrá karanténa nahradí plošná restriktivní opatření a urychlí náš návrat do normálního života," uvedl v tiskové zprávě ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Podle Prymuly i Vojtěcha by se podobný projekt za normálních okolností připravoval měsíce i roky, reagovali tak na kritiku, že slibovali projekt spustit už po Velikonocích. "Po pilotním projektu se ukázalo, že není možné v lidských silách se naučit ty systémy využívat rychle tak, aby byly efektivně využívány," doplnil Prymula.

Systém pro zaznamenávání pohovorů s nakaženými, který má odhalit jejich možné rizikové kontakty, vyžaduje podle něj tři až sedm dní školení. Trénink vyžaduje také práce se vzpomínkovou mapou. Proškolení krajských hygienických stanic po třech je podle něj rozvržený až do 1. května, kdy se počítá se spuštěním v celé zemi.

První kroky mají hygienici a laboratoře udělat už dnes. Podle Prymuly se někde ukazovalo, že o odebraných vzorcích nebyl přehled. "Včera (v neděli) ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, které se týká právě organizace chytré karantény, které definuje jednotlivé vztahy, snaží se řešit tuto problematiku i ve vztahu k hlavnímu městu Praze a krajům," uvedl Prymula. Podle něj ale neznamená kompletní spuštění chytré karantény.

"Je to zcela nutné, abychom byli schopni rozvolňovat plošná opatření. Čeká nás 27. dubna velký balík uvolňování opatření, který musí být kompenzován tím, že chytrá karanténa bude schopná v krátkém čase dohledávat osoby pozitivní a omezovat jejich pohyb v populaci, tak aby nedocházelo k dalšímu šíření," uvedl Prymula.

Opatření, které platí ode dneška, nařizuje krajským hygienickým stanicím, odběrovým místům a laboratořím pravidelné používání elektronických žádanek a vzájemné informování o svých kapacitách a pohybu vzorků. Zmiňuje také kontaktování lidí, kteří se s nakaženými setkali, prostřednictví call centra. Laboratoře podle něj nesmí nově přijímat vzorky, které nebudou schopné vyhodnotit do 48 hodin. Podobně mají prostřednictvím webové aplikace o své kapacitě informovat řídící tým také odběrová místa.

Do nich budou nově směřovat nejen lidé s příznaky, ale také kontakty nakažených, u kterých se žádné potíže neprojevily. Zavádí se také nové webové aplikace a manažerský software ke sledování kapacit. Prymula už dříve uvedl, že právě organizace systému a řízení kapacit je hlavní součástí chytré karantény. Jedním z jejích prvků mají být i takzvané vzpomínkové mapy. Člověka, který byl v kontaktu s nakaženým, hygienici požádají o souhlas s využitím dat z mobilu a platební karty za posledních pět dní. Z nich se pak vytvoří mapa, která má při rozhovoru s hygienikem pomoci, aby si člověk vzpomněl, jestli se s někým na delší dobu potkal. Další možností bude získání dat z aplikace eRouška, kterou si nainstalovalo přes 140.000 lidí. "Čím víc nás bude, tím rychleji virus zachytíme, a náš život se vrátí do normálních kolejí," dodal ministr. Aplikace funguje na principu bluetooth a pamatuje si ostatní telefony s aplikací, které byly v blízkosti.