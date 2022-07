Kompenzace za zbraně z ČR fungují, řekli Baerbocková a Lipavský

Praha - Německé kompenzace za dodávky zbraní na Ukrajinu z Česka fungují dobře. Shodli se na tom dnes v Praze ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) a šéfka německé diplomacie Annalena Baerbocková (Zelení). Podle ní se nyní smlouva s německým průmyslem o náhradě poskytnutého materiálu dokončuje a Německo bude řešit, jak by se dala přenést i do jiných zemí. Česko na Ukrajinu dodává těžké zbraně, Německo mu za to poskytne 15 tanků Leopard 2A4.

"Dodávky z Česka na Ukrajinu už nastaly. Právě teď jsme ve fázi finalizace společné smlouvy, a sice jak tak učinit prostřednictvím průmyslu za Německo. Ale zdůrazňuji průmysl. Víme, že pokud jde o naše vlastní fondy, tak nemáme dostatek materiálu, abychom mohli dodávat sami. Ta pauza, která nastala v rámci finalizace smlouvy, tak se musíme podívat, jak smlouvu, kterou máme s Českem, přenést na jiné země tak, aby se dodávky uskutečnily. Nemají být teoretické," uvedla Baerbocková.

Česká armáda dostane 14 bojových tanků a jeden vyprošťovací. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) koncem června poslancům sněmovního branného výboru řekla, že první z tanků by Česko z Německa chtělo mít do konce letoška, aby na něm armáda mohla začít cvičit. Prvotní výcvik, munici i náhradní díly zajistí německá strana. Letos začne v Německu výcvik českých vojáků, následovat bude společný intenzivní výcvik českých a německých tankistů i v ČR. Na Ukrajinu Česko poslalo podle dostupných informací tanky T-72 a další těžkou bojovou techniku. Vzájemnou výpomoc dohodli začátkem května premiér Petr Fiala (ODS) a kancléř Ofaf Scholz.

Lipavský své kolegyni poděkoval za spolupráci v obraně. Program náhrady tanků je podle něj symbol kvality vzájemných vztahů ČR a Německa. Zmínil české dodávky tanků, obrněných transportérů či vrtulníků na Ukrajinu. "Kromě ekonomické a humanitární pomoci je nutná i zbrojní pomoc. Pokud má být Ukrajina schopna se ubránit ruské imperiální invazi, musí to bohužel udělat zbraněmi," uvedl Lipavský. Podle něj zbraně ze sovětské éry začínají docházet a je namístě debatovat o tom, jaké západní zbraně se budou dodávat. Zmínil účinek moderních dodávek z USA a dalších zemí v ukrajinské obraně. "Je to na každém státu, jak se rozhodne pomáhat," dodal ministr zahraničí. Podle něj má Německo "potenciál udělat změnu". Baerbockové uvedla, že se v Německu po začátku ruské invaze na Ukrajinu odehrála "epochální změna" a dodává i těžké zbraně.

Podle německé ministryně zahraničí by se teď podpora měla poskytovat rychleji a koordinovaněji. "Válka, kterou Rusko vede s brutálností, může trvat měsíce. Mír na Ukrajině chceme všichni. Co ale znamená a kdy nastane, rozhodnou jen lidé na Ukrajině. Mír je víc než jen nepřítomnost násilí a války, znamená bezpečnou budoucnost pro lidi na Ukrajině," podotkla Baerbocková. Ocenila, že Česko vydalo válečným uprchlíkům na 400.000 víz k ochraně. Označila to za obrovský výkon.

Lipavský a Baerbocková podepsali program partnerství ČR a Německa do roku 2024

Lipavský a Baerbocková podepsali v Praze program strategického partnerství ČR a Německa do roku 2024. Týká se zajištění energií, opatření ke změnám klimatu či přeshraniční spolupráce. Lipavský to řekl na tiskové konferenci po jednání s Baerbockovou.

Podle Lipavského nynější válka na Ukrajině, zastavování dodávek ruského plynu a energetická krize ukazují na důležitost vztahů v Evropě. "Mezi ty nejdůležitější partnerské vztahy, které ČR v Evropě má, patří vztah česko-německý... Podepsali jsme s paní ministryní nový a velmi ambiciózní program strategického dialogu, který po další dva roky bude určovat řadu aktivit," uvedl. Podle něj se v programu odráží priority českého předsednictví jako energetická nezávislost, zasahuje i do společné obrany, klimatických změn či přeshraniční spolupráce v dopravě či zdravotnictví.

"Jde o naprosto konkrétní projekty, nejsou to jen titulky a nadpisy. Viditelným projektem vzájemné spolupráce zaměřené na budoucnost bude spojení autobusy na vodíkový pohon mezi Prahou a Drážďanami," uvedla Baerbocková. Podle ní je nutné zbavit se závislosti na energiích z Ruska, podpořit zelenou ekologickou přeměnu i boj proti změnám klimatu.

Ministryně podotkla, že geograficky nejbližším hlavním městem Berlinu je Praha. "Tento stav se odráží ve společném programu," dodala.

Při dnešní návštěvě Baerbocková a Lipavský mluvili o zahraniční politice. Debatovali o postojích k Rusku a podpoře a budoucí rekonstrukci Ukrajiny. Lipavský řekl, že neopomněli ani Čínu. Podle českého ministra zahraničí čínský mocenský vzestup může představovat pro Evropu "významné výzvy", které je třeba řešit společně. Na konci srpna se v Praze uskuteční jednání ministrů zahraničí EU.

Německá ministryně zahraničí uctila památku obětí nacismu v Lidicích

Položením věnců u společného hrobu lidických mužů a sousoší zavražděných dětí v Lidicích uctili památku obětí nacismu ministryně Baerbocková se svým českým protějškem Lipavským. Společně navštívili památník vesnice, od jejíhož vyhlazení uplynulo letos v červnu 80 let a zúčastnili se setkání s posledními žijícími pamětníky této tragédie. Lipavský po zhruba třičtvrtěhodinové návštěvě uvedl, že návštěva Baerbockové v Lidicích dokazuje vyrovnanost dnešních vztahů Česka a Německa. Dodal, že podobné zločiny jako lidé v Lidicích nyní zažívají lidé na Ukrajině kvůli ruské agresi.

Baerbocková do Lidic přijela dopoledne po tiskové konferenci, kterou měla s Lipavským v Praze. Již na ní zdůraznila, že Německu záleží na tom připomínat si, jak důležité je udržovat ve středu Evropy mír. Lidice se podle ní staly symbolem fašistické zvůle. Aby se opakování takových zločinů zabránilo, vznikla podle ní EU. "Vzpomínka na Lidice a na oběti brutálního násilí žijí nadále... Je úkolem naší generace postarat se o to, aby naše děti, vnoučata navždy mohly žít v míru a aby naše EU takto byla zajištěna," řekla. S ohledem na současné výzvy, jako je ruská agrese na Ukrajině, je to podle Baerbockové i jeden z úkolů současného předsednictví Česka v Radě EU.

Ministři společně prošli pietním územím Lidic, kde se zastavili u zbytku kamene jednoho ze zbouraných domů, položili věnce u hrobu zavražděných mužů a následně i u památníku dětí, které v roce 1942 zahynuly ve vyhlazovacím táboře v Polsku. Vedle delegací ministryni a ministra provázel ředitel lidického památníku Eduard Stehlík. U sousoší dětí s ním pobyli asi čtvrt hodiny a nakonec se krátce bez účasti médií sešli s přeživšími lidické tragédie.

Podle Lipavského je návštěva Lidic Baerbockovou silným gestem. Svědčí podle něj mimo jiné o otevřenosti a síle dnešních vztahů Česka a Německa. "Jsme vyrovnáni s historií, dokážeme se o ní otevřeně bavit, dokážeme si připomínat i temná místa z historie," uvedl. Baerbocková podle něj projevila o osud Lidic hluboký zájem. "Památník na ni velmi zapůsobil," řekl.

Připomněl, že do Evropy se kvůli ruské agresi na Ukrajině opět vrátila válka. "Odehrávají se tam podobná zvěrstva, jako se odehrávala v Lidicích. Lidé jsou tam unášeni, děti jsou oddělovány od rodičů, jsou unášeny do Ruska na převýchovu. Lidé procházejí filtračními tábory, byli jsme i přímými svědky vyvražďování celých obcí tak, jako třeba v Buči," řekl. Podle něj to jasně ukazuje, že zlu se nesmí ustupovat. Uvítal přitom, že Baerbocková patří k zastáncům razantního postupu vůči Rusku.

Nacisté zastřelili 10. června 1942 v Lidicích 173 mužů. Většinu dětí otrávili plynem v nacistickém vyhlazovacím táboře v polském Chelmnu, ženy odvezli do koncentračního tábora v Ravensbrücku. Oběťmi nacistů, kteří obec vypálili, se stalo 340 lidických obyvatel, po válce se vrátilo 143 žen a ze 105 dětí jich bylo po válce nalezeno sedmnáct.