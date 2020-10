Kompenzace připraví MPO do konce týdne, řekl Babiš

Praha - Kompenzace podnikům, které musely přerušit činnost kvůli nařízením vlády v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru, by mělo ministerstvo průmyslu a obchodu připravit do konce týdne a předložit ke schválení na další zasedání vlády. Na tiskové konferenci po jednání vlády to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). S odkazem na vyjádření ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) dodal, že je problematické odpustit odvody na sociálním pojištění, protože to lze provést jen plošně.

Vláda dnes rozhodla o omezení shromažďování od středy na maximálně šest osob. Dále svými nařízeními uzavírá restaurace, bary a kluby od středy do 3. listopadu, tedy do konce nouzového stavu, a o přechodu všech škol, kromě mateřských, na distanční výuku.

Zároveň v současnosti vláda již zakazuje hromadné akce ve vnitřních prostorech pro více než deset lidí, venku je počet účastníků omezený na dvacet. Platí to i pro bohoslužby či sportovní akce. Zakázaná jsou také kulturní představení, poutě, kongresy, veletrhy a provoz vnitřních sportovišť jako jsou fitness centra, posilovny, bazény a koupaliště. Zavřené jsou i zoologické zahrady, muzea, galerie, hrady a zámky.

"Problémem je, že odpuštění sociálního pojištění lze jen plošně, jak nás informovala paní ministryně Maláčová. Tak budeme muset hledat kompenzaci nájmů restauracím, nějaké kompenzace na DPH a odvody," uvedl premiér.

Z opatření je podle partnera PwC Česká republika Petra Smutného znát, že vláda hledala rovnováhu mezi účinností a snahou nepoškodit ekonomiku příliš. "Samozřejmě ale restrikce těžce dopadnou na zavřené restaurace. Hrozí také, že mnoho rodičů bude muset zůstat doma s dětmi z prvního stupně základní školy a tito lidé pak budou chybět v práci. To může omezit nebo dokonce i zastavit výrobu či provoz služeb," uvedl.

Smutný dále upozornil, že jde pouze o reakci vlády na situaci. "Na jaře draze koupený čas se promarnil. I když se už mluví o kompenzacích pro podniky, tak je jasné, že kdyby si situace nakonec přeci jen vyžádala zastavení ekonomiky, jako tomu bylo na jaře, stát už na řešení nebude mít peníze," uvedl.