Komora: Ztráta jednoho fitness na podzim byla v průměru 620.000 Kč

Praha - Podzimní vlna pandemie stála jedno fitness centrum v průměru 620.000 korun. Ztráty celého odvětví překročily 750 milionů korun. Státní podpůrné programy pomohly třem čtvrtinám fitness center pokrýt maximálně 20 procent ztrát, třetině nepomohly vůbec. Vláda by měla nastavit model kompenzací po vzoru Rakouska či Německa. Měla by také předělat současný protiepidemický systém (PES) a nastavit pravidla pro dlouhodobé řešení. V tiskové zprávě to dnes uvedla Česká komora fitness.

Po uvolnění vládních opatření od 3. prosince provoz podle průzkumu neobnovilo zhruba 22 procent fitness center. Důvodem pro 72 procent z nich byla povinnost nošení roušek při cvičení, další se k neotevření rozhodla kvůli kapacitnímu limitu nebo omezenému počtu účastníků při skupinových lekcích.

Návštěvnost se v prvním týdnu po otevření pohybovala u třetiny provozovatelů mezi 20 a 30 procenty běžných hodnot. Dalších přibližně 30 procent sportovišť navštívilo mezi 30 a 40 procenty klientů. Nejvyšší návštěvnosti, 50 procent oproti běžnému fungování, dosáhlo zhruba 15 procent fitness center. Naopak do asi desetiny provozů nezavítalo více než deset procent klientů.

Podle prezidentky České komory fitness jsou dosavadní kompenzace státu nedostatečné. Provozovatelé nejčastěji využívají kompenzační bonus pro živnostníky, ale více než polovina žadatelů stále čeká na jeho vyplacení. Mnohým byl zamítnut, ukázal dále průzkum. Fitness centra dále žádají o příspěvek na komerční nájem z pokračování programu COVID nájemné. Jen minimum podnikatelů má ale podle průzkumu peníze na účtech. Sportoviště, která mají zaměstnance, využívají také program Antivirus na kompenzaci mezd. Vyplacen byl podle průzkumu asi polovině fitness center, další na finance čekají.

Stát by měl podle Havrdové provozovatelům vnitřních sportovišť po vzoru okolních zemí nahradit propad kvůli pandemii a vládním opatřením vysokým procentem z tržeb z předchozích let. Od podpory se odečítají jiné získané kompenzace.

"Se současným nastavením a neustálou nejistotou, co bude zítra a co se zase změní, se prostě nedá žít. Od vlády potřebujeme nastavit nový systém, abychom mohli dlouhodobě pracovat a fungovat, byť za přísných režimových opatření," uvedla dále Havrdová. Sportoviště podle ní nelze neustále zavírat a otevírat. Řešením by podle ní mohlo být posílení individuální odpovědnosti. "Každý by si měl rozmyslet, jaká místa bude navštěvovat, a jaká ne," dodala.

Fitness centra, posilovny nebo vnitřní bazény musely být zavřené z nařízení vlády v boji proti koronaviru od 9. října do 2. prosince. Nyní v nich platí povinnost nošení roušek, limit 15 metrů čtverečních na jednoho člověka a dvoumetrové rozestupy. Skupinové lekce jsou možné do deseti lidí, resp. trenér a devět klientů.

Vláda by měla v pondělí kvůli zhoršení epidemické situace rozhodovat o změně systému PES ze současného třetího stupně pohotovosti na přísnější čtvrtý. V něm by musely vnitřní sportoviště opět zavřít.