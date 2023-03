Komora: Vláda by měla víc podpořit export a rozvíjet ekonomickou diplomacii

Praha - Vláda by měla na posílení českého exportu uvolnit více peněz, podpořit zvyšování rozmanitosti vývozu a rozvíjet ekonomickou diplomacii. Na setkání s novináři to řekl viceprezident Hospodářské komory (HK) Radek Jakubský. Očekává zároveň, že zvolený prezident Petr Pavel bude hájit zájmy českých podnikatelů a zasadí se o vylepšení vztahů s obchodními partnery Česka. Zástupci HK by se s Pavlem v nejbližší době rádi sešli a sdělili mu své představy, uvedl Jakubský.

"Exportéři by uvítali, aby do podpory exportu stát směroval alespoň stejné finance jako před covidem a aby se zlepšila její koordinace. Export generuje významný daňový příjem státu, podpora exportu má navíc značný multiplikační efekt," řekl Jakubský.

Vláda by se podle Jakubského měla zaměřit také na diverzifikaci vývozu, tedy zvyšování jeho rozmanitosti. Uvedl, že české produkty z 85 procent směřují do zemí EU a vývoz do afrických, asijských či latinskoamerických zemí je nízký. Podpořit by se podle něj měl také export investičních projektů, jako je například výstavba nemocnic, obytných komplexů, silnic nebo letišť.

"České firmy mají při realizaci podobných projektů nemalé zkušenosti. Tyto projekty v sobě nesou především synergické procesy, protože se zapojuje řada českých subdodavatelů. To kvalitativně posiluje samotný export a otevírá možnosti vývozu pro širší skupiny českých firem," uvedl Jakubský. Vývoz investičních projektů by podle něj měly podpořit také české banky nebo Exportní garanční a pojišťovací společnost.

Jakubský rovněž uvedl, že čeští ústavní činitelé by měli s podnikateli do zahraničí jezdit častěji než dosud. Z průzkumu mezi členy HK vyplynulo, že by si přáli podnikatelskou misi zorganizovat například na Ukrajinu, do Srbska či Mexika. Podpora ekonomické diplomacii je podle Jakubského také úkolem zvoleného prezidenta Pavla. S podnikateli by měl vyrazit také do zemí, se kterými nemáme tak silné obchodní vztahy, jako jsou například státy na Blízkém Východě, v Africe nebo Asii, řekl.

"Podnikatelé očekávají, že prezident bude podporovat zájmy českých podnikatelů a pomáhat jim v posilování jejich přítomnosti na stávajících trzích a pronikání na ty nové," sdělil Jakubský.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) již dříve uvedlo, že do poloviny letošního roku plánuje vytvořit novou exportní strategii. Zaměřit by se měla na zvyšování přidané hodnoty a kvality českého exportu. MPO dále sdělilo, že chce také zvyšovat počet firem, které se dlouhodobě usazují na zahraničních trzích.