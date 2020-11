Komora: Stát by měl kompenzovat firmám povinné testování

Praha - Hospodářská komora ČR požaduje, aby stát a zdravotní pojišťovny alespoň částečně kompenzovaly náklady firem v případě zákonné povinnosti testovat zaměstnance na koronavirus. ČTK to dnes řekl mluvčí komory Miroslav Diro. Stát by podle něj měl zajistit i dostatečnou kapacitu laboratoří, které velké množství testů v rozumném čase zpracují. Podle pátečního sdělení ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) by aktualizovaná strategie testování na covid-19 měla být hotová tento týden.

Kompromis pro alespoň částečné proplácení testů ve firmách ze strany státu dojednávala komora během srpna, kdy o této problematice hovořila na setkání s ministerstvem zdravotnictví, hygieniky i zástupci zdravotních pojišťoven. Spolu s propadem poptávky a ekonomickou nejistotou by podle komory plošné testy znamenaly další výrazný zásah do napjatých firemních rozpočtů, upozornil Diro.

V modelovém příkladu firmy se 100 zaměstnanci vyjdou dvě PCR testování měsíčně na více než 350.000 korun. U všech českých zaměstnanců v soukromé sféře, kterých je v tuzemsku 2,9 milionu, tak vyjde jedno testování na 5,1 miliardy korun. Takový zásah do cashflow může být podle komory pro mnoho českých podnikatelů velkou komplikací. "Očekáváme proto, že vláda najde cestu, jak na testování zaměstnavatelům přispívat z veřejného zdravotního pojištění," poznamenal Diro.

Velkou příležitost vidí mnohé sektory zastoupené v Hospodářské komoře v tzv. antigenních testech, u kterých je diagnostika infekčního onemocnění založená na detekci antigenu a které mají výhodu v rychlosti testu, snadnosti provedení a relativně nízké ceně. Antigenní testy proto mohou podle Hospodářské komory sehrát zásadní roli při zachování provozu klíčových průmyslových podniků, ale silně po jejich zavedení volá i sektor obchodu či poskytovatelé dlouhodobé a sociální péče.

Diro připomněl, že testování zaměstnanců na koronavirus je daňově uznatelným nákladem nejen v případě povinných testů, ale i pokud jde o dobrovolné testování související s chodem firmy. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) o tom během pracovního jednání ujistila komoru letos v říjnu, na kterou se s tímto problémem obraceli podnikatelé.

Podle Hospodářské komory je důležité, že podnikatelé nebudou mít v příštím roce finanční a administrativní problémy při podání daňového přiznání. "Je pozitivní, že po posledním jednání s ministryní financí můžeme do současné složité situace podnikatelů vnést alespoň dílčí jistotu. Firmy do dobrovolného testování investovaly statisíce až miliony korun, které budou moci daňově uplatnit," vyčíslil Diro.

Daňová uznatelnost dobrovolných testů na covid-19 se vztahuje také na osoby samostatně výdělečně činné, pokud prokážou, že testování bezprostředně souvisí s jejich podnikatelskou činností. Podnikatelům nevzniká nárok na daňovou uznatelnost testů na koronavirus v případě, že jej firma zaměstnanci proplatí například jako benefit. Podobný postup platí, kdyby si OSVČ nechala udělat test kvůli vycestování za rekreací v zahraničí.