Komora: Omezení příchutí e-cigaret může vést k návratu k běžným cigaretám

Praha - Evropská komise nedávno spustila veřejnou konzultaci k další možné regulaci tabákových a nikotinových výrobků. Podle Komory elektronického vapování (KEVAP) se může týkat například omezení příchutí elektronických cigaret nebo povinného označování výrobků, diskutuje se také o zavedení spotřební daně. Podle průzkumu agentury Ipsos by zhruba pětina uživatelů v případě zdražení přešla zpět ke klasickým cigaretám, třetina by spotřebu omezila. V ČR letos v říjnu začne platit zákaz prodeje zahřívaného tabáku s charakteristickou příchutí, který již platí pro klasické cigarety, nebo tabáku k ručnímu balení.

Poslední Národní výzkum užívání tabáku Státního zdravotního ústavu uvádí, že v roce 2021 užívalo elektronické cigarety 7,4 procenta a zahřívaný tabák sedm procent populace.

Tabáková společnost Imperial Brands loni v srpnu zveřejnila průzkum mezi více než 1000 respondenty, ze kterého vyplynulo, že 29 procent kuřáků kombinuje dva různé nikotinové produkty a 15 procent tři nebo více. Průzkum uvedl, že 34 procent lidí používá zařízení na zahřívání tabáku. Elektronické cigarety nebo vaporizéry používá téměř 19 procent respondentů. Jako kuřáky klasických cigaret se označilo téměř 77 procent respondentů. Podle průzkumu je používání zařízení na zahřívání tabáku a e-cigaret typické pro lidi ve věku do 30 let.

O možném vyšším zdanění nikotinových produktů mluvil loni národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Uvedl, že vyšším zdaněním zahřívaných tabákových výrobků by stát mohl získat tři až sedm miliard Kč. Daň by se podle něj mohla zavést i na elektronické cigarety, kterých se zatím netýká. Podle mluvčího KEVAP Antonína Berdycha bude letos pravděpodobně předložen návrh na celoevropskou harmonizaci spotřebních daní z náplní do elektronických cigaret, což by vedlo k jejich zdražení.

Průzkumu Ipsos letos uvedl, že 22 procent uživatelů elektronických cigaret by se v případě zdražení vrátilo ke klasickým cigaretám, 24 procent by začalo používat levnější alternativy a 34 procent by omezilo spotřebu. V případě zákazu příchutí by se podle průzkumu ke klasickým cigaretám vrátilo 16 procent uživatelů. Berdych také upozornil na to, že zdražení nebo zákaz příchutí může vést k tomu, že lidé si budou náplně vytvářet z volně dostupných výrobků. "Neodborné zacházení či nekontrolované výrobky s sebou přitom také přinášejí zdravotní rizika," doplnil.

V ČR letos v říjnu začne platit zákaz prodeje zahřívaného tabáku s charakteristickou příchutí, který již platí pro klasické cigarety nebo tabák k ručnímu balení. Již dříve to oznámila Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

Na českém trhu je několik druhů zařízení na zahřívání tabáku. Imperial Brands prodává zařízení Pulze. British American Tobacco (BAT) má svůj produkt glo. Firma ve výroční zprávě za rok 2021 uvedla, že prodeje náplní neosticks do zařízení glo podle ní stouply o 424 procent. Společnost Philip Morris ČR na tuzemském trhu prodává zařízení Iqos. Uvádí, že loni v polovině roku v ČR bylo 530.000 dospělých uživatelů jejich zařízení a zhruba 350.000 z nich přestalo s kouřením klasických cigaret.