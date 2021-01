Komora: Kompenzační program opomíjí pomoc dodavatelům

Praha - Vládní kompenzační program COVID Gastro pro uzavřené provozovny opomíjí podporu těm podnikatelům, kteří se jako jejich dodavatelé ocitli v problémech. Koncept 400 korun na zaměstnance také dostatečně nezohledňuje ty podnikatele, jejichž obchodní model nepředpokládá mnoho pracovních sil, příkladem jsou lyžařské areály nebo fitness centra. Novinářům to dnes na tiskové konferenci řekl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Hospodářská komora proto navrhla vládě úpravy programu. "Vzhledem k rozpočtovým omezením i potřebě operativního řešení, které by v praxi alespoň dílčím způsobem odzkoušelo využívání univerzálního kritéria podle obratu, navrhujeme program pilotně rozšířit," uvedl Dlouhý.

Vedle mechanismu, kdy stát bude vyplácet uzavřeným provozovnám 400 Kč na den na zaměstnance, by byla v programu podle něho ještě jedna alternativa. Ta by byla založená na dotaci určitého procenta z prokázaného poklesu příjmů. Parametry této alternativy by byly zvoleny tak, aby v jejím rámci spočítaná případná pomoc státu představovala spíše 'poslední záchranu,' upozornil Dlouhý. Díky této variantě v programu by podle něj na podporu dosáhli i ti podnikatelé, jejichž obchodní model nepředpokládá masivní nasazení pracovní síly.

Komora vedle alternativního způsobu výpočtu státní kompenzace navrhuje také rozšířit okruh adresátů podpory z podnikatelů s uzavřenými provozovnami i na podnikatele sekundárně postižené uzavřením provozoven svých obchodních partnerů. "Nabízí se jednoduše využít konstrukci upravenou v platném zákoně o kompenzačním bonusu," poznamenal Dlouhý.

Fakticky jde o podnikatele dodávající zboží nebo služby maloobchodu, gastru a ostatním odvětvím uvedeným v příloze původního programu, přičemž to musí být podnikatelé významně závislí na svých odběratelích. Podpora by se vypočítávala podle čtvrtletního poklesu příjmů za třetí čtvrtletí.

Vláda v pondělí schválila podporu, díky níž všechny provozovny uzavřené kvůli epidemii koronaviru budou mít nárok na dotaci na každého pracovníka 400 korun za den. Vláda tak rozšířila dříve schválený program COVID gastro určený pro stravovací zařízení s alokací 2,5 miliardy korun. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) předpokládá, že na program bude potřeba šest miliard korun. O dotaci by mohlo projevit zájem mezi 80.000 až 130.000 podnikatelů. Nejpozději 15. ledna má být hotová výzva k programu a bude spuštěn příjem žádostí.

V ČR nyní platí kvůli koronaviru nejpřísnější pátý stupeň protiepidemického systému (PES). Restaurace mohou občerstvení prodávat jen přes výdejní okna. Je zakázán maloobchodní prodej s výjimkami, které mají potraviny, lékárny, drogerie, optiky nebo galanterie. Fungovat nesmí většina služeb, zavřena jsou fitness centra, posilovny, bazény či sauny. Hotely mohou hosty ubytovávat jen za služebním účelem.