Mladá Boleslav - Fotbalisté Mladé Boleslavi ve 13. kole první ligy doma porazili Bohemians Praha 1905 3:0. Domácím hodně pomohla chybná rozehrávka brankáře Romana Valeše, po které už v 6. minutě snadno skóroval Tomáš Přikryl. Ještě do poločasu zvýšil nejlepší střelec soutěže Nikolaj Komličenko a po dalším brejku připravil gól i pro Adnana Džafiče.

Hned v úvodu chyboval domácí Takács, Záviška ho obral o míč a mohl běžet sám na branku, ale obráncům Mladé Boleslavi se ho povedlo vytlačit z úhlu a bylo po šanci. Chyba přišla brzy i na druhé straně. Brankář Valeš při snaze o konstruktivní rozehrávku nahrál přímo presujícímu Komličenkovi, ten pohotově vrátil míč před branku Přikrylovi a pro něj už nebyl problém trefit prázdnou branku.

Rychlé vedení hrálo do karet Mladé Boleslavi, která se mohla zatáhnout a nechat hrát hosty. Bohemians tak neměli prostor na své rychlé brejky a museli dobývat domácí obranu. Výraznější ohrožení branky přinesla jen Hilálova tvrdá rána z 18 metrů, ale míč letěl přímo na brankáře Šedu, který ho vyrazil.

Ve 35. minutě se Bohemians snažili zahrozit dlouhým autem, na který vyrazili do vápna i stopeři. Jenže toho využili domácí a rychle zaútočili do otevřené obrany. Komličenko udržel míč a založil brejk, po kterém Ladra střílenou přihrávkou našel ve vápně právě Komličenka a ruský útočník dal už svou dvanáctou branku v sezoně.

Více gólů po 13 kolech v historii ligy měli jen Radek Drulák, který v roce 1996 stihl 13 branek, a o ještě jednu více David Lafata v roce 2011.

V závěru poločasu se ještě střelou z dálky prezentoval Mareš a po Komličenkově dorážce se domácí marně dožadovali penalty za ruku.

Po změně stran Bohemians tlačili, ale těžko se prosazovali do koncovky. Hilál pálil vedle, poté z otočky opět trefil jen prostor brankáře Šedy.

Snížení mohlo přijít v 70. minutě, kdy Hilál běžel od půlky sám na brankáře, ale zakončení bahrajnský útočník nezvládl a vůbec netrefil branku. Mladá Boleslav vzápětí definitivně rozhodla. Komličenko po brejku připravil šanci střídajícímu Džafičovi a ten přidal třetí gól.

Hlasy po utkání:

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Jsem rád, že pokračuje naše výsledková houpačka a že se to zas zhouplo na naši stranu. Nebylo to vůbec lehké utkání, s Bohemkou to bolí běžecky, ale potrestali jsme soupeře jeho zbraněmi, kdy jsme vyřešili dobře brejkové situace. Hodně důležitý byl druhý gól. Zahrané to bylo ideálně, ale byla to jedna z mála věcí přes strany, která nám vyšla. Jinak jsem s tím nebyl spokojený. Ale tohle bylo sehráno perfektně. V první půli ta udržená nula byla zasloužená. Ve druhé půli už součinnost nebyla dobrá, Hilál se utrhnul z řetězu a my jsme se s tím nesrovnali dobře. Tím, že jedno utkání nás nakopne a další nás srazí, se v defenzivě pořád hledáme. Ale dnes ty změny byly tím, že Chaluš měl menší zdravotní potíže."

Martin Hašek (trenér Bohemians): "V prvním poločase jsme na hřišti neexistovali a nasazení nemělo nic společného s nejvyšší soutěží a s Bohemkou. O poločasu jsem to hráčům vysvětlil a ve druhé půli jsme tak hráli lépe. Vytvářeli jsme si závary, pološance, pak jsme šli sami na branku, ale neproměnili jsme. Takový zápas, co jsme v Bohemce, jsem ještě nehrál. Podivný zápas v podivné atmosféře. Na první gól soupeři namažeme, pak po dvou brejcích. Ale je to proto, že když špatně začneš, tak se od tebe odvrátí fotbalový bůh. Valeš má hru nohama nadstandardní na českou ligu. Kdyby ale hřiště bylo nakropené, tak by k tomu nedošlo. Tím ho však neomlouvám. Byla to chyba. Hilál byl nejsebevědomější a nejaktivnější náš hráč. Kdyby všichni naši hráči odvedli takový výkon, výsledek by byl jiný. Ale dnes na to byl sám."

FK Mladá Boleslav - Bohemians Praha 1905 3:0 (2:0)

Branky: 6. Přikryl, 35. Komličenko, 76. Džafič. Rozhodčí: Franěk - Vlasjuk, Ratajová. ŽK: Matějovský, Džafič, Mareš - Mašek, Bederka. Diváci: 2539.

M. Boleslav: Šeda - Pauschek, Takács, Hůlka, Mareš - Matějovský (67. Kateřiňák), Hubínek - Ladra (85. Novák), Přikryl, Konaté (46. Džafič) - Komličenko. Trenér: Weber.

Bohemians: Valeš - Dostál, Krch, Šmíd, Schumacher - Reiter, F. Hašek, Bederka (80. Švec), Vaníček (46. Mašek) - Záviška (58. Vodháněl) - Hilál. Trenér: M. Hašek st.