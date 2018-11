Praha - Na ministerstvu vnitra dnes pětičlenná komise posuzuje kandidáty na nového policejního prezidenta. Do výběrového řízení se přihlásili ředitel pardubické krajské policie Jan Švejdar a ředitel ústecké krajské policie Jaromír Kníže. Své koncepce přišli oba kandidáti představit odpoledne, uvedla Česká televize (ČT).

"Mohu potvrdit, že v tomto týdnu proběhnou, nebo proběhly, pohovory s dvěma vybranými uchazeči, kteří se do výběrového řízení přihlásili," řekla ČTK bez dalších podrobností mluvčí ministerstva Klára Klára Pěknicová. Kdy by mohlo rozhodnutí komise padnout, mluvčí předjímat nechtěla. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) už dříve uvedl, že by chtěl jméno nového policejního prezidenta mít do soboty 1. prosince.

Vítěz nahradí Tomáše Tuhého, který se dnes ujal funkce velvyslance České republiky na Slovensku. Prezidentovi Andreji Kiskovi předal pověřovací listiny. Řízením policie je dočasně pověřen první náměstek Martin Vondrášek.

Hamáček (ČSSD) vyhlásil výběrové řízení na nástupce Tuhého 12. listopadu. Lhůta pro podání přihlášek skončila minulý čtvrtek. V komisi u výběrového řízení zasedli náměstek ministra vnitra Jiří Nováček, ředitel hasičského záchranného sboru Drahoslav Ryba, bývalý policejní prezident Jiří Kolář, předseda Nezávislého odborového svazu Policie ČR Milan Štěpánek a státní tajemník ministerstva vnitra Jiří Kaucký.

Tuhý ve funkci skončil na konci října. Vyloučil, že by na jeho odchod někdo z politiků vyvíjel nátlak. To odmítl i Hamáček. Mandát v úřadu policejního prezidenta měl Tuhému vypršet v dubnu příštího roku.