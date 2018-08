Brusel - Evropská unie je ochotná zrušit cla na dovoz automobilů z USA, pokud Spojené státy učiní totéž. Ve výboru Evropského parlamentu pro obchod to dnes řekla evropská komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová. Předseda Evropské komise (EK) Jean-Claude Juncker se v červenci dohodl s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, že obě strany budou usilovat o nulová cla a nulové subvence na průmyslové zboží vyjma automobilů.

"Jsme ochotni snížit cla na auta až na nulu, všechna cla na nulu, pokud Spojené státy udělají totéž," citoval server CNBC Malmströmovou, která zákonodárcům představila detaily jednání mezi delegací USA a EU konaného 25. července. "Řekli jsme, že ze strany EU jsme připraveni jít na nulová cla u veškerého průmyslového zboží, samozřejmě pokud USA učiní to samé, takže by to bylo na základě reciprocity."

Spojené státy nyní uplatňují dovozní clo 25 procent na lehké nákladní vozy a pickupy a 2,5 procenta na menší auta. EU má na dovoz aut z USA jednotné clo deset procent.

Akcie automobilek v Evropě v reakci na zprávu prudce vzrostly, později ale zisky smazaly. Akcie automobilek v Evropě v letošním roce ztrácejí, neboť investoři se obávají, že Trump splní hrozbu z jednoho ze svých červnových tweetů. V něm napsal, že pokud EU nezruší cla na americká auta, nebudou mít USA jinou možnost, než uvalit vlastní cla ve výši 20 procent.