Komisař Hahn s poslanci řešil, zda Babišův audit změní pravidla

Štrasburk/Brusel - O tom, zda může audit týkající se střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše v budoucnu změnit pravidla pro čerpání z unijních fondů, hovořil dnes večer eurokomisař pro rozpočet Johannes Hahn s poslanci Evropského parlamentu. Na uzavřeném jednání výboru pro rozpočtovou kontrolu seznámil jeho členy s podrobnostmi vzniku auditu a odpovídal na jejich dotazy. ČTK informovali o průběhu jednání europoslanci Martina Dlabajová a Tomáš Zdechovský.

Evropská komise (EK) zaslala na konci listopadu do Česka konečnou verzi auditní zprávy zkoumající čerpání dotací ze strukturálních fondů firmami spojenými s Agrofertem. Podle zprávy uniklé do médií dospěla k závěru, že český premiér je ve střetu zájmů, neboť má nadále vliv na holding, přestože ho vložil do svěřenských fondů. Česko by podle auditu mělo do unijní kasy vracet stovky milionů korun. Babiš to odmítá a tvrdí, že převedením své firmy do svěřenského fondu splnil všechny zákonné podmínky.

"Celý ten případ bude precedentem. Evropská komise by měla definovat, kde je ta linie, kdy ke střetu zájmů dochází a kde ne," řekl po večerním jednání člen výboru Tomáš Zdechovský z frakce evropských lidovců. Hahn podle něj odpověděl poslancům na přibližně 15 dotazů a diskutoval s nimi o tom, zda může Babišův případ vést ke změně pravidel pro posuzování střetu zájmů či k jeho přísnějším kontrolám.

Eurokomisař podle Zdechovského seznámil evropské politiky s průběhem kontroly i s tím, co konkrétně auditoři zkoumali.

"Komise je v tomto poměrně pečlivá a snaží se vše podrobně ověřovat a vysvětlovat," řekl Zdechovský s tím, že případ českého premiéra je podle něho první kauzou, kterou Brusel zkoumá po loňském zavedení přísnějších pravidel pro střet zájmů.

Podrobnosti ze samotného obsahu auditu však poslancům Hahn nesdělil, neboť je zpráva až do skončení celého kontrolního procesu tajná.

"Komisař Hahn zopakoval, že EK dělá vše pro to, aby šetření v případech, kterými se nyní zabývá, co nejrychleji skončilo a ona mohla plně informovat veřejnost," sdělila europoslankyně Dlabajová z parlamentní skupiny liberálů. Politička zvolená za Babišovo hnutí ANO dodala, že doufá ve zveřejnění zprávy ihned po skončení procedury.

Ministerstvo pro místní rozvoj nyní čeká na český překlad auditní zprávy. Až jej dostane, bude mít Praha dva měsíce na reakci a případně nárok na slyšení. Nejdříve poté může komise auditní řízení uzavřít.