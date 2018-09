Praha - Špatná údržba nebo nevhodná konstrukce komína v uplynulé topné sezoně od října 2017 do března 2018 zavinily 965 požárů. Dva lidé při nich zemřeli a 46 jich bylo zraněno, hmotná škoda dosáhla 64 milionů korun. ČTK to dnes sdělila Nicole Zaoralová, mluvčí hasičů, kteří v souvislosti se zahájením současné topné sezony upozorňují domácnosti, aby nechaly komín včas prohlédnout odborníkem.

Nejčastějším důvodem zmíněných požárů byl nevyčištěný komín, ve kterém se vznítily saze. V menší míře pak byla příčinou nevhodná konstrukce komína, zazděný trám v komíně a špatné spáry. Nevyčištěný komín stál například i za loňským listopadovým požárem motorestu u dálnice D10 nedaleko Hlavence u Prahy. Škodu, kterou oheň způsobil na dřevěné kolibě s doškovou střechou, hasiči odhadli na 30 milionů korun.

V loňském kalendářním roce hasiči zaznamenali 1028 požárům od komínů, o rok dříve jich bylo o 24 méně. Proti roku 2015 se však jejich počet zvýšil o 147.

Podle zákona z roku 2015 by měl být každý komín vyčištěn minimálně jednou za rok, pokud lidé topí pevnými palivy, je to třikrát do roka. Čištění mohou provést sami, minimálně jednou do roka by měl komín ale prohlédnout kominík. Jeho odbornost si lidé mohou ověřit na webu hasičů.

V případě, že v komíně začne hořet, je nutné podle hasičů odstranit veškerý hořlavý materiál z jeho blízkosti. Požár v komíně se kvůli popraskání nebo výbuchu nesmí hasit vodou. Do příjezdu hasičů lze krotit plameny vhazováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.

Požáry způsobené komíny v kalendářním roce:

Rok Počet způsobených 2012 908 2013 957 2014 891 2015 881 2016 1052 2017 1028

Zdroj: Hasičský záchranný sbor ČR