Komik Lukáš Pavlásek se promění v automat na stand-upy

Praha - Bavič Lukáš Pavlásek 27. února poprvé od začátku pandemie vystoupí on-line. V interaktivním představení se promění v živý comedy automat. Diváci si budou moci vybrat konkrétní stand-up a ovlivnit tak směr celého představení. ČTK dnes o tom za uměleckou agenturu Aura-Pont informovala Denisa Cingelová.

Stand-up comedy, žánr, kdy komik stojí sám před publikem a baví ho jen za pomoci mikrofonu, má v Česku řadu příznivců. Díky televizním pořadům a sdílení videí na youtube získal v posledních letech velkou popularitu.

"Budu vyprávět o svém životě a světě kolem nás a každý, kdo bude chtít, bude moci ovlivňovat moje kroky," uvedl Pavlásek. "Přemýšlel jsem, jak udělat stand-up, když nemůžete být s diváky v jedné místnosti, a tak jsem vymyslel právě stand-up automat. S trochou nadsázky bych řekl, že to bude něco jako Kinoautomat nebo Rozpaky kuchaře Svatopluka ve standupové verzi," dodal.

Protože vzhledem k opatřením proti šíření koronaviru nemůže již delší dobu Pavlásek vystupovat, proto se věnuje hlavně psaní. "Od podzimu především píšu. Většinu času trávím v pracovně, kde mám vše, co potřebuji ke štěstí. Přítelkyně mě často celý den nevidí, tak je to, jako bych byl někde pryč po představeních. Napsal jsem dvě divadelní hry, dokončil třetí pokračování komediální ságy ze života ajťáků Rok Ajťáka, vydal jsem dětskou knížku Neuvěřitelně šílené příběhy a teď píšu novou dětskou knihu, která vyjde na podzim. Rozhodně mám pořád co dělat. A hodně chodím do přírody, doma pak procházím svou knihovnu a vzdělávám se ve všech možných oborech," sdělil Pavlásek.

Komik Lukáš Pavlásek, který se narodil 24. července 1978 v Humpolci, patří k největším českým hvězdám žánru stand-up. Před lidmi vystupuje se svými historkami od roku 2005, velkou slávu mu před šesti lety přinesla role Tydýta v reklamě na mobilního operátora, v posledních letech se objevuje i před filmovou kamerou. "Už v raném věku jsem se zabýval tím, co dělám i teď. Bavil jsem své okolí scénkami a představeními, psal jsem knihy, vydával časopis," vzpomínal na své dětství Pavlásek, který vystudoval knihovnickou školu a několik let se živil v IT oddělení pojišťovny. "Ale celou dobu jsem si psal pro sebe, do šuplíku, a věděl jsem, co chci dělat. Jen jsem se musel něčím živit," vyprávěl také komik, který začal před publikem vystupovat s kapelou po hospodách.

Zlom v jeho kariéře přišel v roce 2005, kdy se dostal do pořadu Na stojáka kabelové televize HBO. Na podzim 2015 uhranul i diváky běžné televizní zábavy tanečními výstupy v soutěži StarDance. Porotci mu sice od počátku dávali nízké hodnocení, díky hlasům od svých příznivců se však probojoval až do finále. V menší roli se objevil ve snímku Občanský průkaz a zahrál si také například v seriálu Na vodě.

Stand-up comedy svou historií sahá až na přelom 18. a 19. století do Anglie. Za zakladatele jeho moderní formy je považován americký kontroverzní komik Lenny Bruce, o němž byl v roce 1974 natočen film Lenny. Bruce vystupoval v 50. a v 60. letech a poutal pozornost především tím, že ve svých výstupech otevřeně komentoval rasismus, politické poměry a sexualitu. Ve světě i v českém prostředí je při stand-up vystoupeních časté používání vulgarismů.