Kometa zdolala Budějovice 10:4, Mueller k tomu pomohl hattrickem

Brno - Hokejisté Komety rozstříleli ve 29. kole extraligy České Budějovice vysoko 10:4 a dosáhli na svou nejvyšší výhru v sezoně. O výsledku rozhodla druhá třetina, v níž Brňané dali šest branek, třikrát se v zápase trefil Američan Peter Mueller, první gól v dresu Jihomoravanů dal ve svém prvním zápase slovenský reprezentant Dávid Bondra. Kometa využila celkem čtyři přesilové hry, v tabulce zůstává devátá, Jihočeši jsou poslední.

"Motivací nebylo dát deset gólů, ale pokračovat v dobrém výkonu a hrát naši hru, která má stoupající tendenci, zapracovali jsme na systémových věcech a nese to ovoce," těšilo brněnského asistenta trenéra Jana Zachrlu. "O výsledku rozhodla naše totální nedisciplinovanost a naše obrovské individuální chyby ve druhé třetině. Je mi líto našeho gólmana, chtěl to dochytat, na gólech nenese vinu, jako tým jsme ho nechali vykoupat," byl smutný trenér Českých Budějovic Václav Prospal.

Do utkání vstoupili aktivněji hosté a už ve 3. minutě byli blízko vedoucímu gólu, když rána od modré čáry propadla za Klimeše, ale Němec stihl puk dopravit do bezpečí. Naopak Kometa zužitkovala hned první střelu mezi tyče. Přesilovkovou kombinaci elitního brněnského útoku zakončil přesně Mueller.

Zbývající část první třetiny charakterizovalo množství faulů a téměř stále plná trestná lavice. Jihočeši zužitkovali jednu ze dvou dvojnásobných početních výhod, když se bombou trefil Pýcha, dalších 15 střel z jejich produkce pochytal Klimeš. "Škoda, že to bylo jen 1:1," říkal Prospal na tiskovce.

Po první přestávce se obraz hry radikálně změnil. Otěže zápasu převzali Brňané a vytěžili z toho i góly. Nejprve se v prvním zápase v české extralize trefila nová posila Bondra a o dvě minuty později opět zužitkoval tradiční brněnskou přesilovkovou šablonu Mueller. "Ten gól je bonus navíc," usmíval se Dávid Bondra před novináři.

Herní pohodou Komety povýšil ještě ve 34. minutě Valský. Při vlastním oslabení sebral na útočné modré puk nepozornému Voženílkovi a blafákem překonal Pateru. Puk za jeho záda zapadl při nahození Freibergse, který lehce tečoval Kusko, další gól Schneider přidal v přesilovce. Pak sice snížil Doležal, ale dílo budějovické zkázy tohoto dějství dokonal Zaťovič. "Byly tam naše velké individuální chyby," tvrdil Prospal.

O dělbě bodů bylo rozhodnuto, Kometa ještě navýšila vedení čtvrtou využitou přesilovku v utkání z hole Holíka. Pak ale domácí zvolnili a České Budějovice to využily ke dvojnásobné korekci. Jenže desítce stejně neunikli, svým prvním extraligovým gólem z trestného střílení se o to postaral Tomáš Šoustal a dvojciferné číslo na jihočeské straně rozsvítil svým třetím gólem v utkání Mueller.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Zachrla (Brno): "Vstoupili jsme do utkání dost vlažně, naše hra byla rozháraná, první třetina byla dost netypická i vysokým počtem vyloučení. Od druhé třetiny jsme ale začali dominovat, dávali jsme góly a dosáhli jsme na výrazné vítězství. Motivací nebylo dát deset gólů, ale pokračovat v tom výkonu ze druhé třetiny a hrát naši hru. Naše hra má stoupající tendenci, zapracovali jsme na systémových věcech a nese to ovoce. Zvyšuje se konkurence, dnes třeba nehrál Vincour, i když není zraněný ani nemocný.

Václav Prospal (České Budějovice): "Měli jsme vynikající první třetinu, hodně jsme stříleli, měli jsme převahu a bylo škoda, že to bylo jen 1:1. O výsledku rozhodla naše totální nedisciplinovanost a naše obrovské individuální chyby ve druhé třetině. Je mi líto našeho gólmana, chtěl to dochytat, na gólech nenese vinu, jako tým jsme ho nechali vykoupat. Gólmana normálně střídám já, ale dnes on nechtěl ven. Hodně jsem se hněval na naše hráče za fauly ve středním či útočném pásmu, všechny fauly to byly. Nabídli jsme Kometě spoustu přesilovek, která je má silné a jsou to rozdílové momenty."

HC Kometa Brno - Madeta Motor České Budějovice 10:4 (1:1, 6:1, 3:2)

Branky a nahrávky: 6. Mueller (P. Holík), 26. Bondra (F. Dvořák, O. Němec), 28. Mueller (P. Holík, F. Král), 34. Valský, 35. Kusko (Freibergs), 36. Schneider (Mueller, F. Král), 39. Zaťovič (Klepiš), 42. P. Holík (P. Mueller, Klepiš), 55. T. Šoustal z trestného střílení, 59. Mueller (L. Horký) - 12. Pýcha (Michnáč), 39. Z. Doležal (Venkrbec), 45. Venkrbec (Christov, Jonák), 51. D. Voženílek (Z. Doležal, J. Suchánek). Rozhodčí: Hodek, Micka - Ganger, Klouček. Vyloučení: 6:9, navíc Plášil (České Budějovice) 10 min. Využití: 4:2. V oslabení: 1:0. Bez diváků.

Sestavy:

Brno: Klimeš - Pyrochta, F. Král, O. Němec, Barinka, Freibergs, Gulaši, Bartejs - Mueller, P. Holík, Plášek - Schneider, Klepiš, Zaťovič - Bondra, Kusko, Valský - T. Šoustal, F. Dvořák, L. Horký. Trenér: L. Zábranský st.

České Budějovice: J. Patera - Plášil, Pýcha, Slováček, Vydarený, Lytvynov, J. Suchánek - Z. Doležal, Venkrbec, M. Forman - Michnáč, Gilbert, Karabáček - D. Voženílek, Jonák, Christov - Adamský, Prokeš. Trenér: Prospal.