Kometa smetla Zlín a ukončila sérii sedmi proher na domácí ledě

Brno - Hokejisté Komety porazili ve 46. kole extraligy Zlín 9:3 a ukončili tak sérii sedmi proher na vlastním ledě. Základ přesvědčivé výhry položili Brňané v úvodních pěti minutách, kdy dali dvě branky a střeleckou kanonádu pak završili v závěrečné části pěti trefami. Na výhře se dvěma góly a jednou asistencí podíleli Peter Mueller a Martin Zaťovič, na čtyři branky nahrával Petr Holík. Na straně hostí dal jednu branku Tomáš Fořt a u dvou asistoval.

Brno porazilo Zlín i počtvrté v sezoně a v tabulce mu patří i nadále deváté místo, Berani nenavázali na středeční výhru s Boleslaví, v tabulce jsou třináctí a na dvanácté místo, zajišťující postup do předkola play off, ztrácí už třináct bodů.

Lepší úvod si Brno nemohlo přát. Hned první útočná akce skončila za Hufovými zády. Holík zatáhl puk po pravém křídle, před brankou našel volného Muellera a po 19 vteřinách se poprvé měnilo skóre. Ani druhá trefa na sebe nenechala dlouho čekat. Plášek šikovně tečoval střelu Hollanda a domácí vedli po necelých pěti minutách o dvě branky.

Rychlý náskok přinesl na jejich hokejky klid, dobrou kombinaci i pohyb. Další šance na zvýšení náskoku měli postupně Holík, znovu Plášek a také Klepiš. Zlín působil hodně zakřiknutě a v první třetině si vytvořili několik střeleckých příležitostí až v samotném závěru.

Ve druhé třetině si Kometa vytvořila místy až drtivý tlak, dlouhé minuty byla usazena v obranném pásmu Zlína, ale gólově se neprosadila. Hosté kontrovali jen slibnou akcí a nepřesnou koncovkou Karafiáta, ale pak doplatili na dvě vyloučení.

Nejprve se prosadil v bezprostřední blízkosti kapitán Zaťovič a pak Zámorský prostřelil Hufa z prostoru před modrou čarou. Gól malé zlínské naděje pak rovněž v přesilovce dal v závěru třetiny Vopelka.

Jenže domácí žádné zdramatizování nepřipustili. Krásnou individuální akci zakončil perfektním blafákem Klepiš, další góly přidali v rychlém sledu Vincour s Vojtěchem Němcem, podruhé se trefili Zaťovič i Mueller. Hosté si spravili chuť alespoň dvěma góly, které ale upravily skóre jen kosmeticky. Brno tak bodovalo i ve třetím zápase po reprezentační přestávce.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Zachrla (Brno): "Výsledek hovoří jednoznačně. Věděli jsme, že Zlín hrál tři zápasy dobře, ale my jsme dnes byli produktivní. To byla alfa i omega úspěchu. Celý zápas jsme měli pod kontrolou. Těší nás nejen vysoké vítězství, ale i chuť do hry celého týmu. To spolu souvisí, jsou to spojené nádoby. Ukončili jsme domácí sérii bez výher, ale my to zase tak moc nebrali. Chtěli jsme vyhrát každý zápas. Dnes nás výkon samozřejmě potěšil, ale musíme zůstat nohama na zemi."

Martin Hamrlík (Zlín): "Podali jsme ostudný výkon a zaslouženě jsme prohráli. Začalo to dvěma rychlými góly v úvodu zápasu, vezlo se to s námi od začátku, už od něj bylo všechno špatně. Nenavázali jsme na kvalitní a koncentrovaný výkon z předchozího duelu. Brno nás přebruslilo, přehrálo ve všech směrech. Každý z našeho týmu si tam dělal, co chtěl a napadalo nám to tam. Ani jsme nestihli vystřídat Hufa a ušetřit ho takové nakládačce. Za góly nemohl, na mladého Kořénka by to bylo moc. Spíš jsme čekali na konec. Popravdě řečeno, s takovým výkonem šanci na postup do play off nemáme. Musel by se stát zázrak."