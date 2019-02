Brno - Obhájce titulu Brno nevyužil ve 44. kole hokejové extraligy možnost dotáhnout se bodově na páté Vítkovice. V duelu s posledními Pardubicemi nevyužila Kometa obrovské množství šancí, což ji stálo plný bodový zisk, přesto vyhrála 2:1 v prodloužení. V čase 62:27 rozhodl o úspěchu domácích nejlepší extraligový střelec Peter Mueller. Při porážce Mladé Boleslavi má Brno na šesté příčce tříbodový náskok.

Kometa od prvních minut svého soupeře pořádně zmáčkla a nedala mu prakticky v celé první třetině vydechnout. Lépe kombinovala, rychleji přecházela přes střední pásmo do útočné třetiny, ale za svoji aktivitu byla do první pauzy odměněna jen jedním gólem.

Pardubice, které přijely do Brna vlakem a do haly dorazil celý tým pěšky patnáctiminutovou procházkou z nádraží, měly první šanci v úvodu po chybě Bartejse, ale Machala nezamířil přesně.

Skóre otevřeli domácí ve vlastním oslabení, když puk vybojoval Erat a zkušeně vybídl k jednoduchému doražení v přečíslení Orsavu. Kometa pak svého soka ještě více sevřela, ale v závěru při druhé přesilovce Dynama mohlo být vyrovnáno - Marosz však netrefil prázdnou branku.

Tlak Brna neustával ani po první přestávce. Na Kacetla se valil útok za útokem a šance za šancí. Jen Orsava měl během jednoho střídání na hokejce dvakrát zvýšení náskoku, ale ani jednou nedal. Totéž platilo pro Čermáka, Hrušku i Zaťoviče.

Jak to v takových případech bývá, přišel trest. Pardubice se v závěru druhého dějství vymanily z brněnského sevření, nevyužily sice přesilovku, ale po ní chytrou kombinací vyšachovaly brněnskou obranu tak, že Petr Sýkora mohl puk pohodlně zasunout za Čiliakova záda.

Nečekané vyrovnání přineslo na brněnské hokejky nervozitu, která se projevovala ve třetí části. Nápor Komety byl rozmělněn ještě pečlivější obranou Pardubic a tak se duel odvíjel čekáním buď na chybu v defenzívě, nebo na střelecké procitnutí některého hráče mistrovského celku.

To nepřišlo ani při dvou brněnských přesilovkách a Pardubičtí vycítili šanci na další nečekané body po skalpu Sparty. Ještě více uzavřeli vlastní obranné pásmo a v přesilovce dokonce byli blízko tříbodovému vítězství.

Utkání ale došlo do prodloužení, v němž ujel pardubické obraně nejlepší střelec ligy Mueller a zajistil tak svému týmu alespoň druhý bod navíc.

Hlasy trenérů po utkání:

Kamil Pokorný (Brno): "V první třetině jsme dominovali a hráli jsme, co jsme si řekli a co jsme chtěli. Byli jsme plní energie, dobře jsme kombinovali, ale bohužel nás provází to, že nedokážeme z tlaku odskočit soupeři na vyšší brankový rozdíl. Tím by se naše hra zklidnila a mohli bychom hrát v pohodě. Po naší chybě soupeř vyrovnal, vývoj se srovnal, nám začaly odskakovat puky. Kdyby daly Pardubice v závěru gól, bylo by to hodně kruté, ale jsme rádi, že jsme to v prodloužení strhli na svoji stranu. Soutěž je strašně vyrovnaná a tyhle dva body pro nás mají cenu."

Ladislav Lubina (Pardubice): "Odehráli jsme tragickou první třetinu, jediným jejím pozitivem bylo to, že jsme na vhazování vyhráli 12:5. Byli jsme pod neustálým tlakem Komety a bylo štěstí, že domácí vedli jen o gól. Po přestávce jsme se trošku zvedli, slušně jsme zahráli přesilovky a podařilo se nám srovnat. Paradoxně jsme v závěru utkání sahali po třech bodech, ale nedosáhli. V prodloužení se hra přelévala ze strany na stranu, my jsme šanci nedali a inkasovali, takže gratuluji k výhře Kometě."

HC Kometa Brno - HC Dynamo Pardubice 2:1 v prodl. (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 9. Orsava (M. Erat), 63. Mueller (O. Němec) - 35. P. Sýkora (J. Mikuš). Rozhodčí: Mrkva, M. Sýkora - Bryška, Pešek. Vyloučení: 4:3. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 7700 (vyprodáno).

Sestavy:

Brno: Čiliak - O. Němec, Barinka, Z. Michálek, Gulaši, Bartejs, Malec, Mikyska - Mueller, P. Holík, Zaťovič - M. Erat, J. Hruška, Orsava - Vondráček, L. Čermák, Dočekal - Köhler, Kusko, Süss. Trenéři: L. Zábranský, Pokorný, Oslizlo a Horáček.

Pardubice: Kacetl - Holland, Eklund, Schaus, J. Mikuš, Cardwell, J. Zdráhal, Porseland - Hovorka, Bubela, Dušek - P. Sýkora, Ihnačák, Marosz - Horký, Mandát, Machala - Poulíček, Kloz, Machač. Trenéři: Lubina a Čáslava.