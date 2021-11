Kometa při návratu Zábranského na střídačku vyhrála v Budějovicích

České Budějovice - Hokejisté Brna vyhráli v předehrávce 24. kola extraligy v Českých Budějovicích 3:2, poprvé po čtyřech zápasech naplno bodovali a posunuli se z 11. na 9. místo. Z minulých čtyř utkání jen jednou vyhráli a získali pouze tři body. Na střídačku Komety se na jihu Čech poprvé od konce minulé sezony postavil šéf klubu a bývalý hlavní kouč Libor Zábranský, který doplnil realizační tým trenéra Jiřího Kalouse. Šestý Motor podruhé za sebou doma nebodoval.

Jihočeši se už po 106 vteřinách radovali z vedení. Roth za brankou při pokusu o rozehrávku trefil Pecha, puk se odrazil k Ondráčkovi, který vybruslil před Tomka a bekhendem otevřel skóre. V 6. minutě Kometa vyrovnala. Percy přišel za brankou o puk v souboji s Muellerem, Zaťovič našel Holíka, jenž uspěl sám před Hrachovinou.

Vrátit domácím vedení mohl po Ondráčkově přihrávce Pech, ale gólman Komety zasáhl. Za hosty měl možnost v přesilové hře z pozice mezi kruhy Vincour, ale Hrachovina jeho střelu zlikvidoval.

V úvodu druhé části měl možnost hostující Horký a ve 23. minutě českobudějovický Hanzl trefil levou tyč. V čase 24:36 se Kometa dočkala obratu ve skóre v přesilovce při Vondrkově trestu. Percymu se nepodařilo vyhodit puk, zmocnil se ho Vincour a z otočky forhendem překonal domácího gólmana. Vzápětí se dostal sám před Hrachovinu Horký, ale s blafákem do forhendu neuspěl.

Motor marně dobýval obranu soupeře a větší šance měla Kometa. Hrachovina ještě kryl dvě možnost Pavlíka v rychlém sledu i Ostřížkův pokus, ale ve 32. minutě už po Mageeho přihrávce zvýšil do odkryté branky Horký na 3:1. Tomek si poradil s Pechovou ranou při přesilové hře domácích a před pauzou mohl zvýšit z dalšího nebezpečného brejku Komety Ďaloga.

Ve 42. minutě dostal domácí na kontakt Novotný, který v přesilovce tečoval před Tomkem Šenkeříkův pokus. Za necelou minutu mohl Novotný i vyrovnat, ale brněnský gólman zasáhl. Domácí z tlaku vyrovnání nevytěžili, vrátit Kometě dvoubrankový náskok mohli ve 46. minutě Holík s Meluzínem a na Hrachovinu nevyzrál ani Mueller. Brňané se ubránili i při Hollandově trestu. Hrachovinovi pomohla při Pechově trestu v 54. minutě pravá tyč po Ďalogově střele. V závěru se Kometa ubránila při Vincourově trestu i v závěrečné power play.

Hlasy trenérů po utkání:

Jaroslav Modrý (České Budějovice): "Měli jsme dobrý vstup do utkání, ale neudrželi jsme vedení trošku déle. Udělali jsme pár chyb a Kometa hrála výborně ve druhé třetině, v které měla vynikající pohyb, forčeking a dobře nakládala s pukem. Měla přechod přes střední pásmo a my jsme s tím měli trošku problémy. Tam nám odskočili, ale dostali jsme se zpátky do utkání. Ke konci jsme měli pár dobrých šancí, ale nedali jsme vyrovnávací gól na 3:3. Je vidět, že Kometa je kvalitní tým, který ví, co obnáší vyhrávat. Blokují střely a dělají maličkosti, které zdobí úspěšné týmy. Kluci pracovali, věřili jsme, ale nepovedlo se vyrovnat. Musím zase pochválit budějovické fanoušky, byla fantastická atmosféra. I ti brněnští přijeli v hojném počtu a je fajn hrát v takové kulise."

Jiří Kalous (Brno): "My jme do utkání vstoupili zbytečnou chybou a umožnili jsme domácím hned rychlé vedení. Bylo dobře, že se nám podařilo hned srovnat, vstřelit další branku a dostat se potom do vedení 3:1, které jsme dlouho hájili. Zkomplikovali jsme si to zbytečnými vyloučeními, kdy se domácí tým dotáhl na rozdíl jedné branky a v závěru zápasu nás potom hodně tlačil. Vynikající výkon kromě týmu podal i brankář (Matej Tomek) a jsme rádi, že jsme utkání zvládli za tři body."

HC Motor České Budějovice - HC Kometa Brno 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 2. J. Ondráček (Pech), 42. J. Novotný (Šenkeřík, Pech) - 6. P. Holík (Zaťovič), 25. Vincour (Mallet), 32. L. Horký (Magee, Krištof). Rozhodčí: Pešina, Pražák - J. Ondráček, Špůr. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:1. Diváci: 5887.

České Budějovice: Hrachovina - Percy, Bindulis, Šenkeřík, Piskáček, Štich, M. Jandus, Vráblík - Valský, D. Voženílek, Abdul - Gulaš, Pech, J. Ondráček - T. Šoustal, M. Hanzl, M. Beránek - Vondrka, J. Novotný, Holec. Trenér: Modrý.

Brno: M. Tomek - Bartejs, Gulaši, Holland, Ďaloga, Roth, Kučeřík - Vincour, Rákos, Mallet - Mueller, P. Holík, Zaťovič - L. Horký, Krištof, Magee - R. Pavlík, Ostřížek, Meluzín. Trenér: Kalous.

Tabulka:

1. Třinec 22 15 2 3 2 69:39 52 2. Hradec Králové 21 13 4 0 4 67:37 47 3. Pardubice 22 10 5 2 5 70:54 42 4. Plzeň 23 11 1 4 7 74:63 39 5. Mladá Boleslav 22 11 2 2 7 55:48 39 6. České Budějovice 22 10 1 2 9 67:63 34 7. Olomouc 20 8 4 1 7 48:50 33 8. Sparta Praha 21 7 3 4 7 72:68 31 9. Brno 22 6 5 2 9 63:67 30 10. Liberec 21 8 0 5 8 45:57 29 11. Litvínov 21 8 1 2 10 58:66 28 12. Karlovy Vary 21 7 1 2 11 60:61 25 13. Vítkovice 20 7 2 0 11 35:49 25 14. Kladno 22 4 3 3 12 58:78 21 15. Zlín 22 1 1 3 17 37:78 8