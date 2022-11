Kometa po sedmi výhrách v řadě narazila v Hradci Králové

Hradec Králové - Hokejisté brněnské Komety neprodloužili v dnešním utkání 19. kola extraligy sérii neporazitelnosti, která skončila po sedmi utkáních. V Hradci Králové prohráli Jihomoravané 1:5, když se prosadili až za stavu 0:3. Dva góly zaznamenal Aleš Jergl, tři body (1+2) přidal další útočník Christophe Lalancette.

Na brněnském týmu se zřejmě podepsal týden zápasové odmlky. Úvod totiž vůbec nezachytil a přitížil mu i dvojitý trest pro Holíka, který už po 85 sekundách hry potrestal svým 150. extraligovým gólem Lev.

Tým Hradce Králové byl výrazně aktivnější a nápaditější; Jankovo nahození se otřelo o tyčku, teč Kellyho Klímy i únik Okuliara zastavil brankář Furch. Kometa navíc mohla točit jen jedenáct útočníků, neboť hned v prvních sekundách trefil Vincoura na střídačce puk do obličeje a zkušený útočník do hry vůbec nezasáhl.

Na dlouho jedinou - byť obrovskou - šanci Brna měl z přečíslení Kollár, jinak se hrálo výhradně podle domácích not a hosty držel nad vodou pouze Furch. Až ve 36. minutě zvýšil Jergl, jenž v akci dva na jednoho proměnil další asistenci Lalancettea.

Královéhradečtí se po návratu z kabin prosadili ze třetí herní situace, v poměru čtyř proti čtyřem využil svůj nájezd Okuliar. Brankáři Kiviahovi pak sebral čisté konto Flek, ale nadšení Brňanů rychle zmírnil Kanaďan Lalancette, jenž dovedl Mountfield k teprve třetí domácí výhře v základní hrací době. V předposlední minutě ji svým druhým dnešním zásahem završil Jergl.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Svoboda (Hradec Králové): "Do utkání jsme dobře vstoupili, hned ze začátku jsme si pomohli přesilovou hrou a začali si věřit. Ve druhé třetině jsme dobře otáčeli hru, vyhrávali osobní souboje a měli kupu šancí. Bohužel jsme z nich vytěžili jenom jeden gól, ale ve třetí třetině nám to tam napadalo a kluci se uklidnili. Zápas zvládli, odpracovali od prvního do posledního a patří jim velký dík."

Martin Pešout (Brno): "Zápas pro nás začal hodně nešťastně, Vincour dostal pukem a musel odstoupit. Hned jsme navíc udělali faul na čtyři minuty, který domácí využili, a to udalo ráz celého zápasu. Táhlo se to s námi až do konce, nehráli jsme to, co jsme zvyklí hrát. Pustili jsme Hradec do brejků, což bylo smrtící. Když jsme pak se zápasem chtěli něco udělat, dostali jsme další zbytečný gól a domácí si to v klidu pohlídali."

Mountfield Hradec Králové - HC Kometa Brno 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 2. Lev (Lalancette, Blain), 36. Jergl (Lalancette, F. Pavlík), 43. Okuliar (F. Pavlík), 49. Lalancette (Smoleňák), 59. Jergl (Blain, Lev) - 47. Flek (P. Holík, Ďaloga). Rozhodčí: Hejduk, Pilný - Ondráček, Hynek. Vyloučení: 4:7. Využití: 1:0. Diváci: 4524.

Hradec Králové: Kiviaho - McCormack, Kalina, Blain, Piegl, F. Pavlík, Huttula, Jank - Zachar, Lev, Okuliar - Jergl, Lalancette, Smoleňák - Kelly Klíma, Cingeľ, R. Pavlík - P. Moravec, Štohanzl, R. Pilař. Trenér: T. Martinec.

Brno: D. Furch - Ďaloga, Ščotka, Holland, Kučeřík, Kundrátek, Hrbas, Gulaši - Koblížek, P. Holík, Flek - A. Zbořil, Strömberg, Zaťovič - Šalé, Sallinen, Kollár - Kratochvíl, Dufek. Trenér: Pešout.