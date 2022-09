Kometa Brno chce opět do nejvyšších pater hokejové extraligy

Brno - Po velké obměně kádru a také s novým trenérem vstupuje do extraligové sezony hokejová Kometa Brna. Jiřího Kalouse vystřídal kouč Martin Pešout, který by rád po dvou výsledkově hubených letech přivedl třináctinásobného mistra na pozice, kam podle něj klub patří.

"K favoritům soutěže patří Sparta, Pardubice, Třinec a doufám, že také my. Ale víte, jak to chodí. Úspěch na konci sezony je vždy součtem mnoha okolností, z nichž některé nelze předvídat. Proto ani tipovat konečné umístění se nevyplácí," řekl Pešout na dnešní tiskové konferenci.

Kometa v uplynulém ročníku vypadla už v předkole play off s Libercem. Do sezony vstoupí s hodně pozměněným kádrem. Mezi 11 odchody byl nejsledovanější přestup nejproduktivnějšího hráče minulých sezon Petera Muellera do Vítkovic, brněnský tým opustili i slovenský reprezentant Michal Krištof (Vladivostok), Daniel Rákos (Pardubice) či Tomáš Bartejs (Karlovy Vary).

"Změn je hodně, celou přípravu jsme pracovali na tom, aby si mužstvo v novém složení sedlo. Nechceme, aby se vše točilo kolem jednoho útoku," uvedl Pešout. Útočné řady posílili například Jakub Flek z Karlových Varů a Radek Koblížek a Kim Strömberg z finského KooKoo. V Brně si hodně slibují od mladého reprezentanta Eduarda Šalého, který by mohl začít v prvním útoku po boku Petra Holíka a Martina Zaťoviče.

Ještě více si však Pešout pochvaloval posílení obrany. "Je na české poměry nadstandardní, na úrovni top extraligy a reprezentace," uvedl kouč na konto Tomáše Kundrátka (dosud Třinec) či Jana Ščotky (Jyväskylä).

K úplné spokojenosti Pešoutovi při posilování kádru chyběl jen brankář, což vyřešil nedávný příchod Dominika Furcha, jenž skončil v týmu švédského mistra Färjerstadu. "Do ligy vstoupíme s dvojicí Furch - Čiliak," řekl Pešout bez konkrétního označení jedničky. Slovenskému reprezentantovi Mateji Tomkovi zůstane zatím nevděčná role trojky.

Kometa sehrála během léta sedm přípravných zápasů, ale vyhrála pouze tři. Z porážek nejvíc bil do očí debakl 1:7 ve Vítkovicích, po němž si majitel klubu Libor Zábranský dokonce pozval trenéry k pohorovu.

"Byl na dovolené a pak chtěl vysvětlení. Spíš bych se divil, kdyby si nás nepozval," uvedl Pešout.

I přes nepříznivé výsledky v přípravě byl kouč s jejím průběhem spokojen. "Z herního pohledu určitě. Zvládli jsme velké dávky, pracovali jsme na tom, co chceme hrát. I prohry byly poučné, odkryly nám nedostatky, na nichž chceme pracovat. Výsledky ale mohly být lepší," dodal Pešout.

Do extraligy vstoupí Brňané ve čtvrtek předehrávkou s Karlovými Vary, odkud přišli Pešout i reprezentant Flek. O náboj tedy bude postaráno. Úvodní bully celé soutěže padne v 18 hodin.