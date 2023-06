Komerční televize měly loni víc než dvoutřetinový podíl na sledovanosti

Praha - Komerční televizní stanice měly loni podíl na sledovanosti přes 68 procent. Téměř 32 procent patřilo v divácké kategorii nad 15 let veřejnoprávní České televizi. Největšími soukromými televizemi byly Prima a Nova s téměř shodným podílem mezi 26 a 27 procenty. Podobný podíl si komerční televize drží posledních deset let. Vyplývá to z údajů ATO-Nielsen Admosphere.

V úterý 20. června uplyne 30 let od spuštění první komerční televizní stanice v Česku, předchůdkyně dnešní TV Prima. Skupina Prima dnes vysílá devět kanálů a podle nedávné informace Českých Radiokomunikací si v multiplexu pro digitální pozemní vysílání zamluvila místo pro další tři kanály. Konkurenční Nova ze skupiny PPF nabízí deset kanálů včetně čtyř sportovních. Vedle toho má internetovou platformu Voyo, proti které Prima letos nasadila službu prima+.

Trh lokálních komerčních stanic v současnosti podle mediální expertky a ředitelky distribuční firmy Axocom Eriky Luzsiczy.prochází důležitým milníkem. "Doposud si udržovaly dominantní postavení a staly se jakýmisi institucemi, které zásadně utvářely jak společenské, tak kulturní dění. Tedy nejen to, co český divák konzumuje a jak to přijímá. S postupnou digitalizací odvětví, tedy zejména s nastupujícím trendem streamovacích služeb se i největší hráči na trhu musí přizpůsobit a hledat nové cesty k divákům. Poznat je to nejen na rozvoji vlastních platforem, ale zejména pak v mnohem větší a náročnější produkci vlastních pořadů," podotkla.

Nicméně vyhlídky jsou pro Primu i zbytek trhu podle Luzsiczy stále optimistické. Přestože se trh v posledních letech rozhýbal, tak lineární televize si v tuzemsku stále ještě udrží na dlouho své výsadní postavení. Přeci jen uplynulých 30 let potvrdilo, že český divák je značně konzervativní a do jisté míry nenáročný, dodala.

Průměrný český divák starší 15 let trávil v roce 2022 sledováním televizního vysílání tři hodiny a 44 minut denně. Týdně pak televizi sleduje na 83 procent Čechů starších 15 let. Mezi denními mediálními aktivitami u Čechů stále vede sledování živého TV vysílání s podílem 69 procent. Na druhém místě je prohlížení webu, vyhledávání a psaní nebo čtení e-mailů, kterým se denně zaobírá 59 procent lidí, a třetí místo patří sociálním sítím, které denně využívá 47 procent.