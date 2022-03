Komerční banka zatím obsloužila 16.900 klientů Sberbank, vyplatila 8,1 miliardy Kč

Praha - Komerční banka od středy do dnešního poledne vyřídila zhruba 16.900 žádostí klientů Sberbank CZ a vyplatila náhrady vkladů za 8,1 miliardy korun. Z toho v hotovosti bylo 1520 žádostí za 230 milionů korun. ČTK to sdělil mluvčí Komerční banky Pavel Zúbek. Garanční systém finančního trhu začal ve středu prostřednictvím poboček Komerční banky vyplácet náhrady vkladů klientům Sberbank CZ, která má vazby na Rusko. Celkem jde o zhruba 106.000 klientů a výplatu 24,2 miliardy korun. Náhrady se klientům Sberbank budou vyplácet tři roky, tedy do března 2025.

Garanční systém přes Komerční banku vyplatí 100 procent vkladů klientů, maximálně do 2,499.500 korun na jednoho vkladatele. Suma odpovídá kurzu koruny k euru 28. února. Ze zákona je pojištěn vklad do 100.000 eur. Peníze ve Sberbank neměly jen firmy nebo fyzické osoby, ale i některé kraje a obce. Například Kraji Vysočina v bance zůstalo 2,4 miliardy Kč.

V hotovosti je možné vybrat peníze na 40 vybraných pobočkách Komerční banky, u kterých bude prodloužená otevírací doba od 08:00 do 18:00. Bezhotovostně je možná výplata peněz na všech 241 pobočkách Komerční banky.

Česká národní banka v pondělí 28. února oznámila, že zahájila kroky k odebrání bankovní licence Sberbank CZ. Garanční systém i Komerční banka na svých internetových stránkách zveřejnily podrobné instrukce, jak při výplatách postupovat.